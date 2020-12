순천시, 올해 보건복지부 주관 자활사업분야 우수지자체 선정

저소득층의 자립의지 강화 및 자립기반 마련

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천시(시장 허석)는 보건복지부에서 주관한 올해 자활사업분야 지자체 평가에서 우수기관으로 선정돼 보건복지부 장관 표창을 받는다.

이번 평가는 보건복지부가 전국 지방자치단체를 대상으로 자활근로, 자산형성 지원사업, 자활기금 활성화, 자활사업 운영 등 4개 분야의 성과를 평가해 우수기관을 선정했다.

순천시는 저소득층의 자활자립의지 강화를 위해 안정적인 일자리 제공과 취업·창업지원을 통한 자활사업 내실화에 기여해 왔으며, 특히 자활을 촉진하기 위해 순천지역자활센터에 자활근로사업 예산 17억을 위탁 운영하고 있으며 클린, 흰여울세탁소, 누룽지랑부각, 망치쟁이 등 13개 사업단 150여명의 참여자가 적성과 능력에 맞는 다양한 자활근로에 참여하고 있다.

내년에는 청년들이 참여할 수 있는 청년자립도전자활사업단(카페사업단)과 일반기업체에서 자활사업대상자가 자활인턴사원으로 근로를 하면서 기술·경력을 쌓은 후 취업을 통한 취업유도형 자활근로사업을 계획하고 있다.

순천시 관계자는 “코로나19 장기화로 자활사업 추진이 어려운 상황이지만 저소득층 자립기반 마련을 위한 다양한 시책을 추진해 근로능력 있는 수급자의 복지증진을 위해 노력하겠다.”고 말했다.

자활사업은 근로능력이 있는 저소득층에게 근로기회를 제공해 취업능력을 향상시키고 자산형성지원사업을 통해 탈수급의 기반을 마련하는 등 스스로 자립할 수 있도록 지원하는 사업으로, 자활사업 참여 희망자는 순천지역자활센터에 문의하면 된다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr