[아시아경제 이관주 기자] 한국거래소 코스닥시장본부는 삼화네트웍스 삼화네트웍스 046390 | 코스닥 증권정보 현재가 1,650 전일대비 220 등락률 +15.38% 거래량 22,507,972 전일가 1,430 2020.12.08 15:30 장마감 관련기사 삼화네트웍스, 영상콘텐츠 테마 상승세에 5.24% ↑삼화네트웍스, '불새2020' 제작 공급계약 체결삼화네트웍스, JTBC '쌍갑포차' 제작 계약 체결 close 에 현저한 시황변동에 대한 조회공시를 8일 요구했다. 공시시한은 9일 오후 6시까지다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr