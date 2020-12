전국 곳곳서 고병원성 조류인플루엔자 확진·의심…방역당국 '초긴장'

10만수 키우는 여주 메추리농장서 의심 가축

오산·함평·경주 등 야생조류서도 검출

[아시아경제 이관주 기자] 경기 여주시 소재 메추리농장에서 고병원성 조류인플루엔자(AI) 의심 가축이 나왔다.

조류인플루엔자 중앙사고수습본부는 메추리 약 11만마리를 사육하는 이 농장에서 고병원성 AI 의심 증상을 보여 간이검사한 결과 양성으로 확인됐다고 8일 밝혔다.

이 농장은 앞서 6일 고병원성 AI가 발생한 산란계 농장으로부터 10㎞ 내에 있다. 중수본은 이 지역 농장에 대한 전화예찰에서 폐사 증가·사료 섭취 감소 등 관련 증상이 있는 것을 파악했다.

중수본은 초동대응팀을 현장에 파견해 해당 농장에 대한 출입 통제, 예방적 살처분, 역학조사 등을 진행하고 반경 10㎞ 내 농장에 대한 이동제한과 예찰·정밀검사를 벌이는 중이다.

만약 고병원성 AI 확진 판정이 나올 경우 발생 농장의 반경 3㎞ 내 농장 등에 대해서는 예방적 살처분 등 강화된 방역조치가 시행될 예정이다.

이와 함께 그간 가축전염병이 발생한 적이 없던 오산시에서도 포획된 야생조류에서 고병원성 AI가 검출됐다. 오산시는 황구지천에서 포획된 야생조류에서 H5N5형 고병원성 AI가 검출됐다는 연락을 받고 이달 3일부터 방역 작업을 벌이고 있다고 밝혔다.

야생조류가 포획된 곳은 한신대 기숙사 후문 쪽 황구지천이다. 오산시는 야생조류 포획지점에서 반경 10㎞ 이내 지역의 가금류 이동을 2주간 제한하고 황구지천 일대와 가금류 농가, 농가 주변 도로 등을 매일 소독하고 있다.

이밖에 충남 논산시 노성천, 전남 함평군 고막원천, 경북 경주시 형산강의 야생조류에서도 고병원성 AI가 검출됐다. 해당 항원 검출지역과 주변 철새도래지 일대는 AI 특별관리지역으로 지정돼 반경 500m 내 사람·차량의 출입이 금지되고 반경 10㎞ 내 가금사육 농장은 이동제한 조치된다.

농림축산식품부는 "전국 곳곳 야생조류에서 고병원성 조류인플루엔자 항원이 지속 검출되는 매우 위험한 상황"이라며 "가금 농가는 다양한 경로로 오염원이 유입될 수 있다는 경각심을 갖고 축사별 장화 갈아신기, 방사 사육 금지, 생석회 벨트 구축 등 방역을 철저히 해달라"고 강조했다.

