[아시아경제 이관주 기자] 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 239,300 전일대비 2,800 등락률 +1.18% 거래량 98,084 전일가 236,500 2020.12.08 15:30 장마감 관련기사 개인 1兆 순매수에도…하락전환 코스피, 2700선 위태2700선 위태했던 코스피, 2720대로 회복코스피 1%대 하락…2710선으로 내려앉아 close 는 오는 11일부터 14일까지 국내 기관투자자를 대상으로 기업설명회를 개최한다고 8일 공시했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr