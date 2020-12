사회복지 분야 수용자 교화 공로 인정받아

[아시아경제 호남취재본부 김 현 기자] 전남 해남군의회는 해남교도소 교정위원으로 활동하고 있는 김병덕 의장이 사회복지 분야 수용자 교화 등의 유공으로 법무부 장관상을 수상했다고 8일 밝혔다.

김 의장은 지난 2010년부터 해남교도소 교정위원으로 활동하면서 수용자 재사회화와 교화 상담에 관한 이론과 실무를 체계적으로 교육받아 전문성을 갖고 교화 활동에 이바지한 공로를 인정받아 이번 표창 대상자로 선정됐다.

김병덕 의장은 “이 상은 소외되고 어려운 이웃들을 위해 더욱 관심을 가져 달라는 뜻으로 알고 열심히 봉사하겠다”고 수상소감을 말했다.

