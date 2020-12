[아시아경제 김효진 기자] 은행에 이어 수도권 저축은행들도 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 영업시간을 1시간 줄인다.

저축은행중앙회는 8일 수도권 사회적 거리 두기의 2.5단계 격상에 따라 수도권 소재 저축은행의 영업시간을 한시적으로 단축한다고 밝혔다.

이에 따라 수도권 저축은행들은 이달 10∼28일 오전 9시 30분에 문을 연 뒤 오후 3시 30분에 문을 닫는다. 평소 개·폐점 시각(오전 9시·오후 4시)과 비교해 30분 늦게 열고 30분 일찍 닫는다.

수도권 저축은행들은 2.5단계 거리 두기 조치가 연장되거나 단계가 또 올라갈 경우 해당 기간까지 단축 영업을 연장할 계획이다.

저축은행중앙회는 "수도권이 아닌 곳에서도 2.5단계 거리 두기가 적용되면 같은 조치를 할 것"이라고 안내했다.

