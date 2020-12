中 '디지털 위안', 홍콩서도 사용...해외결제 위한 테스트 본격화

홍콩과 함께 전국 시범도시서 사용...국제화에 박차

기축통화인 美 달러 견제 가능성...금융시스템 보호도 노려

[아시아경제 이현우 기자] 세계 최초 법정 디지털화폐(CBDC) 도입을 적극적으로 추진 중인 중국정부가 해외결제를 위한 테스트로 위안화와 별도의 법정화폐를 사용 중인 특별행정구 홍콩에서 디지털위안화를 시범운용할 계획이라 밝혔다. 미중간 분쟁이 심화되는 가운데 미국의 달러 패권에 대항하기 위한 주요 수단이 될 것으로 전망된다.

8일 중국 매일경제신문 등 현지언론에 따르면 홍콩의 중앙은행 역할을 하고 있는 홍콩금융관리국(HKMA)의 위웨이원 총재는 최근 발표한 '금융기술의 새 추세, 역외 지불'이라는 제목의 글에서 HKMA가 중국 중앙은행인 인민은행과 함께 디지털 위안의 역외 지불 사용을 시범 운영하기 위해 준비하고 있다고 공개했다.

위 총재는 "지역 경계를 넘는 지불 업무와 관련해 최근 고무적 발전이 이뤄지고 있다"며 "인민은행의 디지털화폐연구소와 디지털 위안의 역외 지불 기술 테스트 방안을 논의하면서 관련된 기술적 준비를 하고 있다"고 밝혔다. 이어 "위안화는 이미 홍콩에서 매우 자주 쓰인다"며 "유통 중인 현금 중 일부인 디지털 위안은 두 장소(중국 본토와 홍콩)을 오가는 여행객들에게 더욱 큰 편리함을 제공할 것"이라고 강조했다. 이어 "아직 디지털 위안 도입의 구체적 시간표가 나온 것은 아니지만 앞으로 디지털 위안이 본격적으로 쓰이게 되면 홍콩과 중국 본토 주민들이 서로 상대 지역에서 소비할 때 지불 방식을 하나 더 갖게 되는 것"이라고 덧붙였다.

중국과 별도의 홍콩달러라는 법정통화를 사용 중인 홍콩 특별행정구에서 디지털화폐가 시범운용되는 것은 해외결제에 대비한 일종의 테스트로 풀이된다. 중국정부는 앞서 선전과 슝안, 쑤저우, 청두 등 디지털화폐 시범운영 도시와 동계 올림픽 개최 예정지 등지에서 디지털위안화 시범사업을 먼저 전개한 뒤, 올해 10월 광둥성 선전시에서 시민 5만명이 참여한 대규모 공개 시범서비스를 시작했다. 인민은행은 오는 12일부터 장쑤성 쑤저우시에서 시민 10만명에게 200위안(약 3만원)씩 총 2000만위안어치의 디지털위안화를 나눠주고 2차 대규모 공개 테스트에 나설 계획이다.

중국정부는 향후 대규모 해외투자사업인 일대일로(육해상 실크로드) 프로젝트 등 국제 무역·결제 업무에서 디지털위안화를 사용하는 등 해외결제에 디지털위안화 사용을 늘릴 계획이다. 이는 기축통화인 달러를 장악한 미국의 패권을 견제하고 상대적으로 취약한 금융시스템을 보호하기 위한 조치로 분석되고 있다.

