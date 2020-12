올해 트위터 키워드 '코로나19' 1위…BTS, 최다 언급 계정

[아시아경제 부애리 기자] 올해 전 세계에서 가장 많이 언급된 '해시태그'는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이었다.

트위터는 올해 전 세계 이용자 트윗과 계정을 분석한 결과를 8일 공개했다. 분석 기간인 1월1일부터 11월15일까지다.

'코로나19(#covid19,#coronavirus)'는 유사 해시태그를 합해 총 4억건 트윗됐다. '흑인의 목숨도 소중하다'는 의미의 인종차별 반대 운동인 '블랙 라이브스 매터(#blacklivesmatter)'가 2위, 코로나19로 외출이 줄어들면서 집에 머물다는 의미의 '스테이홈(#stayhome)'이 3위였다.

국내 역시 사회 분야의 가장 많이 언급된 키워드 1위에는 '코로나19'가 올랐다. 집계 기간 동안 코로나19 단일 키워드 언급량은 700만 건에 달했다. 자가격리(3위), 사회적 거리두기(4위), 재난지원금(7위), 사랑제일교회(9위) 등 코로나19 연관 키워드가 사회 분야 키워드 10위 안에 들었다.

전 국민의 공분을 샀던 사건인 'n번방'은 사회 분야 키워드 2위로 집계됐다. 데이터 분석 기간 n번방의 언급량은 480만 건이었다.

이밖에 '페미니즘'이 5위, '세월호' 6위, '낙태죄' 키워드가 10위를 기록했다.

국내에서 가장 많이 언급된 정치인은 문재인 대통령이 1위를 차지했고 다음으로 추미애 법무부 장관, 이낙연 더불어민주당 대표,윤석열 검찰총장, 강경화 외교부 장관 등 순이었다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 6위를 차지했다.

'화제의 인물' 1위에는 위안부 피해자 지원 단체인 '정의기억연대' 회계 부정 의혹을 제기한 이용수 할머니가 올랐다. 조국 전 법무부 장관의 부인 정경심 교수와 전광훈 사랑제일교회 목사가 그 뒤를 이었다.

방탄소년단(BTS)은 2017년부터 4년 연속으로 '가장 많이 언급된 계정'에 올랐다. 또 올해 '가장 많이 언급된 K팝 계정', '가장 많이 언급된 뮤지션 계정' 순위에서도 정상을 차지했다.

키워드 언급량을 중심으로 살펴본 '전 세계 톱10 뮤지션' 1위 역시 방탄소년단이었다. 국내 가수로는 '블랙핑크'가 7위에 이름을 올렸다.

