화순군 ‘국민행복민원실’ 우수기관 선정…행안부 장관상 수상

[화순=아시아경제 호남취재본부 김영균 기자] 전남 화순군(군수 구충곤)은 8일 ‘국민행복민원실’ 우수기관으로 선정돼 행정안전부 장관상을 수상했다고 밝혔다.

행정안전부는 전국 지자체, 시·도 교육청, 국세청 등 민원실을 운영하는 행정기관 중 민원실 운영 우수기관을 ‘국민행복민원실’로 선정하고 있으며 내·외부 환경, 안전, 민원 서비스 등을 종합적으로 심사해 최종 우수기관을 선정하고 그 지위를 3년간 인정한다.

군은 각 항목에서 종합적으로 우수한 평가를 받으며 ‘국민행복민원실’로 선정됐다.

행복민원과는 주 출입구가 인도와 붙어있고 눈에 잘 띄는 표지판도 설치해 민원인이 찾기 쉽고 출입도 편한 외부환경을 지녔다.

내부 구조는 민원인이 방문했을 때 업무에 필요한 창구를 한눈에 찾을 수 있도록 배치했으며 주 출입구에 아름다운 우선배려 창구와 눈높이 조절 서류 작성대, 민원서식 외국어 해석본 3종 등을 준비해 타 기관과 차별화된 내부환경으로 편의성을 높였다.

군은 민원서비스 항목 평가에서 가장 높은 점수를 받았다.

특히 A3로 크게 제작해 경로당에 배부한 ‘어르신을 위한 생활안내 책자’는 섬세한 배려가 돋보이고 군민 눈높이에 맞춘 민원서비스라는 평을 받았다.

군 관계자는 “앞으로도 민원인에게 더 편리하고 빠른 민원서비스를 제공하기 위해 노력하겠다”며 “이번 국민행복민원실 선정에 안주하지 않고 3년 뒤 다시 선정될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

