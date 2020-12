국내 변호사 자격증 소지하고 법조경력 3년 이상

[아시아경제 박선미 기자] BNK경남은행은 은행 업무 관련 법률 자문, 소송 자문 및 지원 등의 업무를 담당할 경력직 변호사를 채용한다고 8일 밝혔다.

국내 변호사 자격증을 소지하고 법조경력 3년 이상이면 누구나 성별과 나이 제한 없이 지원할 수 있다.

지원방법은 BNK경남은행 홈페이지 좌측 하단의 ‘채용공고’에 등재된 지원서를 다운 받아 작성한 뒤 오는 30일까지 이메일 접수하면 된다. 서류접수 후 합격자에 한해 최종면접이 있을 예정이다.

박재노 인사부장은 “관련 지식과 경험이 풍부한 변호사를 기대한다"며 "금융기관 근무 경험이 있는 변호사는 우대한다”고 말했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr