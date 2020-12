[아시아경제 이기민 기자] 두산그룹이 강원도 양구군 소재 백두산 부대(육군 21사단)에 '사랑의 차(茶)' 4120 상자와 금일봉을 전달했다고 8일 밝혔다.

두산그룹은 1991년부터 추운 겨울 최전방에서 복무하는 군장병에게 온기를 전하고 사회에 공헌하기 위해 '사랑의 차 나누기' 프로그램을 운영하고 있다.

장병 선호를 반영해 커피믹스뿐 아니라 차 종류를 다양하게 구성해 제공하고 있다.

두산그룹은 이 밖에도 군부대에 다양한 지원 활동을 하고 있다. 2010년에는 부대 병영도서관을 설립했고, 2016년과 2018년에는 장병 제설 작업을 돕기 위해 두산밥캣 장비와 부속장치를 기증하기도 했다.

두산중공업과 두산인프라코어 등 계열사도 이달 각각 자매결연을 통해 군부대에 '사랑의 차'를 전달할 예정이다.

