정부 "코로나19 백신 4400만명분 확보"

해외 4개사와 개별계약…전국민 88% 분량

내년 1분기부터 순차도입…접종시기 미정

[아시아경제 조현의 기자] 정부가 글로벌 제약사와 다국가 연합체를 통해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 최대 4400만명분을 확보했다. 국제 백신 개발ㆍ공급 프로젝트 '코백스 퍼실리티'를 통해 1000만명분을, 아스트라제네카·화이자·얀센·모더나 등 다국적제약사와의 개별 협상을 통해 3400만명분을 확보하는 것이다.

박능후 보건복지부 장관은 8일 정부서울청사에서 "백신의 실패 가능성 등을 고려해 인구의 60%가 접종 가능한 백신보다는 더 많은 백신을 선구매하는 것으로 방향을 확정했다"며 이같이 밝혔다. 정부는 당초 집단면역을 형성할 수 있는 수준인 국민의 60%(약 3000만명)가 접종 가능한 백신을 해외에서 확보할 예정이었지만 그보다 더 많은 분량을 확보하기로 했다.

정부와 선구매에 합의한 제약사는 영국의 아스트라제네카, 미국의 화이자·얀센(존슨앤드존슨 계열사)·모더나 등 4개사다. 제약사별 물량은 아스트라제네카 2000만회분, 화이자 2000만회분, 얀센 400만회분, 모더나 2000만회분이다. 정부는 제품별 가격에 대해서는 '최종 계약에 영향을 미친다'는 이유로 공개하지 않았다. 다만 아스트라제네카와 얀센이 상대적으로 저렴하고 화이자와 모더나는 상대적으로 고가라고만 언급했다.

정부는 해외 제약사 4곳 중 아스트라제네카와는 선구매 계약을 이미 체결했다. 나머지 기업도 구속력 있는 구매 약관 등을 체결해 구매 물량 등을 확정했다. 코백스 퍼실리티는 아스트라제네카·화이자·사노피(프랑스) 제품으로 1000만명분을 공급하겠다고 제안했고 정부도 이에 동의했다.

이번에 선구매한 백신은 내년 1분기부터 단계적으로 도입될 예정이다. 국내에 가장 먼저 공급을 시작할 것으로 전망되는 다국적제약사는 정부와 이미 계약을 마친 아스트라제네카다. 임인택 복지부 보건산업정책국장은 "늦어도 내년 3월부터 아스트라제네카를 시작으로 순차적으로 도입할 예정"이라고 설명했다.

국내 도입이 이뤄지더라도 당장 접종을 진행하는 것은 아니다. 박 장관은 "백신 개발이 아직 완료되지 않은 데다 안전성과 효과성 등에 대한 우려가 여전한 만큼 정부는 국내 상황, 외국 접종 동향, 부작용 여부, 국민 수요 등을 고려해 탄력적으로 접종 시기를 결정할 예정"이라고 말했다.

우선 접종 권장 대상은 노인, 집단시설 거주, 만성질환 등 코로나19 취약계층과 보건의료인 등 사회 필수 서비스 인력 등 약 3600만명이다. 사회 필수 서비스 인력엔 의료기관 종사자, 요양시설·재가복지시설 종사자, 1차 대응요원, 경찰·소방공무원, 군인 등이 포함될 가능성이 높다. 다만 소아와 청소년 등은 안전성과 유효성 근거가 아직 불충분한 만큼 임상시험 결과를 지속적으로 모니터링한 후 접종 여부를 결정할 예정이다.

박 장관은 "백신이 아직 개발 완료 전 단계이고 백신 접종 과정에서 부작용 등 성공 불확실성이 여전히 있는 만큼 국민 건강과 안심을 위해 당초 정부에서 발표한 3000만명분 보다 더 많은 백신을 선구매하기로 했다"고 밝혔다.

그러면서 "현재 개발 중인 국산 치료제도 빠르면 내년 초부터 상용화가 가능할 것이라 예상된다"며 "예방-신속발견·진단-조기 치료'로 더욱 튼튼한 방역 체계가 구축 될수 있을 것으로 기대된다"고 말했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr