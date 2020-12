대교 눈높이, AI 학습 프로그램 ‘써밋 어휘력’ 신규 론칭

초등 전과목 학년별 교과서 어휘를 AI로 분석, 학습법 제공

[아시아경제 김희윤 기자] 대교 눈높이는 교과 학습 기초를 다져주는 인공지능(AI) 학습 프로그램 ‘써밋 어휘력’을 신규 론칭했다고 8일 밝혔다.

이번에 선보인 AI학습 프로그램 ‘써밋 어휘력’은 기본 어휘와 초등 교과서의 한자어 90% 이상을 학습할 수 있다. 또한 교과 과정에서 필수적으로 갖춰야 하는 문해력 향상과 교과 학습을 동시에 학습 가능하다는 점이 특징이다.

써밋 어휘력은 예비 초등학생 수준부터 초등 6학년의 전과목 학년별 교과서 어휘를 분석한다. 교과서에 사용하는 어휘를 빈도순으로 추출한 분석 데이터를 통해 학습자에게 효율적으로 어휘력을 높일 수 있는 학습 방법을 제공한다.

특히, 메타인지 기법을 적용한 사전 진단을 통해 모르는 어휘를 단계별로 파악해 학습자 수준에 맞는 학습법을 제공한다. 눈높이러닝센터와 예스클래스에서 공부한 어휘를 집에서도 복습할 수 있는 모바일 앱 ‘강화학습 앱’ 서비스를 지원, 어휘 학습을 지속하도록 도움을 준다고 대교 측은 설명했다.

써밋 어휘력은 이번 신규 론칭을 기념해 선착순으로 학습 신청을 하는 회원을 대상으로 ‘눈높이 창의독서 1세트(3종)’를 증정하는 이벤트도 진행한다.

대교 관계자는 “이번 출시된 ‘써밋 어휘력’은 사회적 분위기에 따른 학습이 부족한 학생들이 교과 학습 과정을 보완할 수 있는 효과적인 기초 어휘력 향상 프로그램이다”라며 “향후에도 학습자 편의에 맞춘 학습 채널을 다양화하도록 노력할 것”이라고 말했다.

