포스트 코로나 시대의 '룬샷' KAIST에서 모색

KAIST, 글로벌혁신성장포럼

기획재정부, 월드뱅크 주최

9~10일 시부터 생중계

[아시아경제 황준호 기자] 포스트 코로나 시대의 혁신성장과 스타트업을 통한 개도국의 혁신 지원을 모색하는 온라인 국제 포럼이 한국과학기술원(KAIST)에서 9~10일 열린다.

KAIST는 9~10일 오전 9시부터 12시까지 고양 빛마루방송지원센터에서 제2회 글로벌혁신성장포럼(GIGF 2020)을 연다. 이번 포럼은 코로나19 이후 혁신 여건의 변화와 대응 전략을 주제로 디지털 혁신, 그린 혁신, 스타트업 생태계 및 전망, 개도국 혁신 등을 다룬다. KAIST는 주력 분야인 디지털 혁신(세션1)과 그린 혁신(세션2) 두 개의 주제를 진행한다.

포럼은 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관의 개회사와 빅토리아 콰콰 세계은행 부총재의 환영사를 통해 시작한다. 기조연설은 박수경 대통령비서실 과학기술보좌관과 인터넷의 대부로 불리는 빈트 서프 구글 부사장이 맡았다. 이어 그래픽용 반도체 회사인 엔비디아의 키스 스트리어 부사장과 코로나19 사태를 전세계에서 가장 먼저 예측한 AI 의료 플랫폼 업체 블루닷(BlueDot)의 설립자 겸 대표인 캄란 칸이 주제 연설을 진행한다.

디지털 혁신 세션에서는 키스 스트리어 부사장이 경제 성장을 위한 디지털 및 물리적 혁신의 융합 가속화를 주제로, 컴퓨팅 기술 및 반도체 기술의 진화의 가속화와 경제 발전에 대해 발표한다. 미국의 경제학자 에릭 브리뇰프슨은 인공지능이 바꿔놓은 사회구조 및 경제 전망을 다룬다.

미국 정책 싱크탱크인 브루킹스 연구소의 니콜 터너 리 기술혁신센터장은 디지털의 가속화에 따른 디지털 격차와 신종 코로나비아러스감염증(코로나19)으로 인해 높아진 글로벌 디지털 격차와 경제적으로 취약한 계층의 인터넷 접근성 및 가용성을 높이는 방안을 모색한다.

캄란 칸 대표는 데이터를 활용한 글로벌 전염병 위협에 대한 문제해결 회복 방안 마련을 주제로, 7년간 전 세계의 다양한 데이터 통합을 기반으로 글로벌 전염병 정보 플랫폼을 구축해 온 경험을 나눈다. 빅데이터, 인공지능, 디지털 기술을 활용한 기회 창출을 제시한다.

그린 혁신 세션에서는 독일의 에너지산업협회 이사이자의 대표인 조흔 쉬빌이 재생에너지 전환의 중요성과 관련된 유럽의 현황에 관해 발표한다. 마크 우달 그린싱크 상임회장은 분산에너지 자원의 효율적인 관리를 위한 혁신적인 디지털 솔루션을 주제로 남호주 정부의 관련 정책과 모범적 사례를 제시한다. 마지막으로 세계은행 아시아태평양지역 이사인 비벡 파탁은 코로나 시대의 개발도상국 생태계 위기에 따른 지속가능성을 위한 세계은행의 개발도상국 경제 부양 패키지를 소개한다.

이틀째인 10일에는 미국의 물리학자이자 바이오테크 기업 창업자이면서 '룬샷' 저자로 알려진 사피 바칼의 축하 영상을 시작으로, 포스트 코로나 시대 글로벌 스타트업 생태계의 전망과 역할, 스타트업 협력을 통한 개도국 혁신 지원을 주제로 한 발표와 토론이 예정돼 있다.

이번 포럼은 KAIST 유튜브 채널에서 실시간 중계된다. 글로벌 포럼의 특성상 영어로 진행되기 때문에 동시통역이 제공된다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr