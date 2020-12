동명대 제조로봇VRSI센터, 산업용 로봇 기초 교육 인기 짱

부산 산업체 재직자·취업준비생 등 참여 열기

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 대학의 ‘로봇 센터’에 산업현장의 로봇 기술을 배우려는 발길이 이어지고 있다.

동명대(총장 정홍섭) 제조로봇기반 VR/SI센터는 지난 12월 7일부터 8일까지 산업현장 재직자와 취업 준비생 등 모두 40명을 대상으로 산업용 로봇 기초 분야와 활용 교육을 실시했다.

이번 교육은 산업용 로봇 기초 조작 및 산업용 로봇의 개념 이해와 산업용 로봇 기본 기능 조작, 로봇을 이용한 기본 동작 실습, 공정가상화 프로그램을 이용한 OLP(Off line programing) 및 디지털 트윈 개념 학습, 공정 가상화 프로그램을 이용한 가상 로봇 구동 등 제조로봇VR/SI분야 인력 양성을 지원하기 위해 마련됐다.

산업용 로봇 기초 및 활용 교육은 ▲산업용 로봇 기본 개념에 대한 기초 교육 ▲산업용 로봇 종류 및 기본 조작 방법에 대한 교육 ▲oIp 기능 소개 및 디지털 트윈 기능 소개 ▲공정가상화 프로그램을 이용한 가상 공정 실습 등을 선보였다.

지난해 12월 개소한 동명대 제조로봇기반 VR/SI센터(센터장 류현제)는 동명대가 보유한 인적, 물적 역량과 연계해 제조기업의 공정 혁신뿐만 아니라, 글로벌 수준의 로봇SI전문 기업 육성을 목표로 운영되고 있다.

센터는 부산지역 기업 수요가 많은 7가지 용접 로봇과 다양한 제조 로봇들과 스마트공정 혁신을 보여주는 로봇VR테스트베드, 가상공간에서 스마트공장을 게임하듯 구성하고 시뮬레이션하는 공정가상화 시뮬레이션, 실제와 가상이 동기화되는 디지털 트윈시스템, 현장을 포인트 클라우드로 구현하는 광대역 3D스캐너 등을 갖추고 있다.

류현제 센터장은 “스마트공정 관련 S/W와 H/W교육 등 기술교육과 로봇VR/SI 분야 전문가 양성을 위한 전문 엔지니어 교육과 예비 창업자에게 실무에 도움이 될 수 있는 다양한 교육들을 운영할 계획”이라고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr