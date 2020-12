서울 강서구 '고3 청소년 드림점프 페스티벌’ 개최

16일 오전 10시 유튜브 i강서TV 통해 실시간 방송...고3 수험생들 위한 토크콘서트와 문화공연 등 힐링 프로그램 진행

[아시아경제 박종일 기자] 서울 강서구(구청장 노현송)는 16일 고3 수험생들을 위한 ‘2020 고3 청소년 드림점프 페스티벌’을 개최한다.

구는 코로나19 라는 초유의 상황 속에서 힘들게 대학수학능력시험을 본 고3 수험생들을 격려하고 새로운 도전과 꿈을 응원하고자 이번 행사를 준비했다.

특히 이번 행사는 다시 폭증하고 있는 코로나19로부터 수험생들을 보호하고 코로나19의 지역 내 확산을 방지하고자 온라인으로 진행된다.

강서구청 공식 유튜브 i강서TV를 통해 16일 오전 10시부터 2시간 동안 진행되는 행사는 고3 청소년들을 위한 토크콘서트와 문화공연 등으로 알차게 구성됐다.

먼저 ‘뜨겁게 안녕!’을 부제로 지난 학교생활과 새로운 꿈에 대한 이야기를 담은 고3 청소년들의 인터뷰 영상을 시청, 희망찬 미래에 대해 공감하는 시간을 갖는다.

이어서 진행되는 ‘토크 콘서트’에는 KBS 개그콘서트로 유명한 개그우먼 오나미가 강연에 나선다.

‘거리는 언택트, 감동은 콘택트’를 주제로 고3 청소년들의 인생 멘토로서의 강연을 통해 새로운 출발을 앞둔 학생들에게 희망의 메시지를 전한다.

강연 후에는 댓글을 통해 실시간으로 10대들의 고민과 궁금한 점에 대해 소통하는 시간을 갖는다.

다음으로 코미디 빅리그 등 각종 예능프로그램을 종횡무진하며 인기를 얻고 있는 개그맨 부부 홍윤화, 김민기가 개그 공연 ‘잠깐 쉬어가! 고생했Show’를 통해 수험생들의 묵은 스트레스를 풀어준다.

이와 함께 ‘고3 끝에 樂이 온다’를 부제로 사전 촬영한 지역 청소년 댄스 동아리의 멋진 댄스 공연 영상을 통해 행사의 열기를 더할 예정이다.

행사는 고3 청소년이라면 누구나 참여할 수 있으며, 강서구청 유튜브 채널 i강서TV로 접속하면 된다.

노현송 구청장은 “그동안 코로나19라는 어려운 상황 속에서 수험준비로 지친 우리 학생들을 격려하기 위해 이번 행사를 마련했다”라며 “구민과 함께 항상 수험생 여러분의 꿈과 도전을 응원하겠다”고 말했다.

강서구청 교육청소년과

