스카티 카메론 "19번째 한정판 마이걸" 출시

"19번째 한정판 마이걸."

타이틀리스트 스카티 카메론의 2021년형 마이걸(사진) 퍼터는 "레트로 스쿠터를 타고 도심을 질주하는 패셔너블 쇼퍼"가 컨셉이다. 스페셜 셀렉트 스퀘어백2 디자인에 씨 버블 블루(Sea Bubble Blue) 컬러 포인트부터 시선을 끈다. 6개 별 모양이 셋업에서 얼라인먼트를 돕는다. 헤드에 세개의 점, 일명 '쓰리 닷' 역시 별 모양으로 삽입해 희소성을 높였다. 솔 플레이트에는 스쿠터를 타고 질주하는 쇼퍼 이미지를 가미했다.

화이트 피스톨리니 플러스 그립은 그레이 컬러로 '스카티 카메론'을 새겼다. 헤드 커버 또한 쇼퍼를 수놓아 심미성을 더했다. 미드-말렛형 스퀘어백2 퍼터는 미국에서 가공된 303 스테인리스 소재로 밀링돼 견고한 페이스를 자랑하고, 부드러운 터치감과 일관된 타구음이 일품이다. 전세계 딱 1250개만 나온다. 클럽 공식 대리점에서 판매한다. 자세한 내용은 홈페이지에 있다.