바이든, 라틴계 장관·파우치 소장 포함 보건팀 발표

코로나19 극복 위해 성별ㆍ인종별 다양성 확보 보건팀 결성

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 조 바이든 미국 대통령 당선인이 7일(현지시간) 라틴계 보건복지부(HHS) 장관과 앤서니 파우치 국립알레르기ㆍ전염병연구소(NIAID) 소장을 포함한 보건팀을 발표했다.

인수위에 따르면 하루 전 보도된 대로 보건복지부 장관에 라틴계인 하비에르 베세라 캘리포니아주 법무장관이 지명됐다.

파우치 소장은 NIAID 소장직을 맡으면서 대통령 수석보좌관 업무도 함께 수행하게 된다. 파우치 소장은 도널드 트럼프 대통령에 의해 해임 가능성이 우려돼왔지만 자신의 소장 임기 중 7번째 대통령을 보좌하게 됐다.

질병통제예방센터(CDC) 차기 국장에는 감염병 전문가인 로셸 왈런스키 박사가 결정됐다.

백악관 코로나19 조정관 겸 대통령 자문관으로 내정된 제프 자이언츠는 코로나19 대응을 총괄할 '코로나 차르' 역할도 맡는다.

자이언츠와 함께 코로나19 극복에 나설 보건복지부 의무총감 겸 공중보건서비스단(PHSCC) 공동단장에는 비베크 머시가 기용됐다.

바이든 당선인의 코로나19 자문단 공동의장이자 예일대 의대 부교수인 마셀라 누네즈-스미스는 코로나19 형평 태스크포스 의장을 맡는다.

바이든 당선인은 보건팀 인선에도 앞서 발표된 외교안보와 경제팀처럼 성별, 인종별 균형을 맞추었다. 이날 7명의 인선 중 여성은 3명이다. 베세라는 상원 인준 통과 시 미국의 첫 라틴계 보건복지부 장관이 된다.

바이든 당선인은 "이 팀은 미국이 가장 힘든 도전 중 하나에 직면한 상황에서 최고 수준의 진실성과 과학적 엄격함, 위기관리 경험을 통해 질병을 통제할 것"이라고 기대했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr