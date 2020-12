의료전문단체 "중환자 진료체계 한계…체육관·코엑스에 임시병원 지어야"

중환자의학회 등 전문학술단체 성명서

"코로나19 중환자 진료체계, 시급히 구축해야"

기존 상급종합병원 병상확보만으로 한계

[아시아경제 최대열 기자] 의료분야 전문학술단체가 현재 보건ㆍ방역당국이 추진중인 대형 병원 중심의 병상확보 방안으로는 중환자를 치료하는 데 한계가 있다고 강조했다. 체육관이나 컨벤션센터 같은 곳에 대형 임시병원을 짓는 등 기존과는 완전히 다른 진료체계를 갖춰야 한다고 주장했다.

대한중환자의학회ㆍ대한감염학회 등 전문학술단체 11곳은 7일 이 같은 내용을 담은 성명서를 내놨다. 단체는 최근 신규 확진자와 중증으로 진행할 위험성이 높은 60세 이상 환자가 늘고 있는 점을 짚으며 "전체 의료체계에 부담을 초래하고 자칫 중환자 병상 부족으로 인한 유례없는 재난상황으로 이어질 수 있다"고 경고했다.

단체는 "정부 당국은 중환자 진료 병상 확충에 대한 충분하고 효과적인 대책이나 실행 없이 이미 확보된 제한적인 중환자 병상의 운영, 한계가 명확한 추가 병상 확보 방안만을 고수하고 있다"며 "급증하는 환자에 대비해 충분한 수의 중환자 병상 확충과 효율적 진료체계 구축을 위해 시급하게 정책변화를 모색해야 한다"고 주장했다.

보건당국은 증상이 없거나 가벼운 환자는 생활치료센터로, 그보다 증상이 나쁜 중등증환자는 감염병 전담병원에 입원시켜 치료하는 식으로 대처하고 있다. 중증환자는 당국이 지정한 별도의 전담병상으로 보낸다. 중환자 전담병상은 국립중앙의료원이나 지방의료원에 주로 있으며 일부 민간 병원에도 지정돼 있다. 민간 의료기관은 대부분 규모가 큰 상급종합병원 위주로 중환자 치료가 가능한 의료진 등을 감안해 지정했다.

단체는 "상급종합병원 기반 대책은 비코로나19 환자에 대한 피해를 최소화하며 코로나19 중환자 치료를 병행해야 하는 상황에서 병상의 수, 인력운용, 감염관리 등에 있어 명확한 한계가 있다"며 "거점전담병원 기반 대응안, 체육관ㆍ컨벤션 등을 활용한 대형임시병원 구축병행 대응안 등 단계적 방안을 수립할 것을 제안한다"고 밝혔다. 아래는 성명서 전문.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr