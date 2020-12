[아시아경제 최대열 기자] 동부건설 동부건설 005960 | 코스피 증권정보 현재가 13,700 전일대비 300 등락률 +2.24% 거래량 259,787 전일가 13,400 2020.12.07 15:30 장마감 관련기사 CJ대한통운·한진 등 12년간 농산물 운송담합…檢고발동부건설, 746억원 규모 공사 수주동부건설, 996억 규모 타인 채무보증 결정 close 은 여주 교동 지역주택조합 공동주택 신축공사를 715억여원에 계약했다고 7일 공시했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr