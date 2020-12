野, 文대통령 '공수처 촉구'에 비판…"전쟁개시 선언이나 다름없어"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 청와대 수석보좌관회의에서 고위공직자범죄수사처(공수처) 등 개혁입법 처리를 촉구한 데 대해 국민의힘과 국민의당 등 야권이 비판에 나섰다.

김은혜 국민의힘 대변인은 7일 구두논평을 통해 "대통령의 전쟁개시 선언이나 다름없다"며 "검찰총장 징계와 공수처 입법을 반드시 관철시키라는 'VIP 지시사항'"이라고 지적했다.

그는 "코로나19로 온 국민이 고통 받는 와중에도 '기승전 공수처'를 외치는 근저엔 이미 끝낸 표 계산이 자리잡은 듯하다"며 "이 정권의 비리가 얼마나 크면 공수처 날치기로 잃을 민심 정도는 아무렇지도 않게 뭉개고 있나"고 목소리를 높였다.

김 대변인은 "3년 반을 수족처럼 활용하다 이제와서 비리가 들킬 것 같으니, '독립'과 '개혁'을 운운하며 낡은 녹음기를 틀고 있다"며 "이 나라는 대통령의 소유물이 아니다"라고 비판했다.

안혜진 국민의당 대변인도 "오늘 대통령의 발언은 청와대 2중대를 향한 돌격명령"이라며 "이제는 정부가 눈치도 안 보고 대놓고 여당에게 입법 지시를 내리는 지경까지 왔다"고 지적했다.

그는 "제발 정부는 정부가 해야 할 일을 해주시기 바란다. 지금 나라만큼 빠르게 무너지고 있는 것이 국민들의 억장"이라며 "안 그래도 많은 원리원칙이 무너지고 있는 상황에서 왜 현재 대한민국의 민주주의를 견인하는 삼권분립의 원칙마저 무너트리려고 하나"고 반문했다.

안 대변인은 "청와대는 발주 넣고 민주당은 이행하며, 180석을 앞세워 각 위원회별로 컨베이어 벨트 돌리듯 기계적으로 뽑아내는 건 절대 개혁 법안이 아니며 민주주의는 더더욱 아니"라며 "21대 국회가 국민의 대표로 맡은 바 본임을 다할 수 있도록 더 이상의 하명은 그만두라"고 요구했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr