경남 하동지구 두우레저단지 개발사업 이행협약 체결

웰니스 라이프스타일 빌리지 조성

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 광양만권경제자유구역청 하동사무소는 광양만권경제자유구역청이 하동군과 두우레저개발㈜과 하동지구 두우레저단지 개발사업 추진을 위한 이행협약을 체결했다고 7일 밝혔다.

이번 협약으로 2721㎢ 부지에 총사업비 3139억원 규모로 진행하는 웰니스 라이프스타일 빌리지 조성 사업이 본격 추진될 전망이다. 이는 27홀 골프장을 비롯한 호텔, 테마빌리지와 주거시설 등으로 구성될 계획이다.

이 사업을 수행하는 두우레저개발㈜은 11월 4일 우선협상대상자로 선정·발표된 한국투자증권㈜컨소시엄이 설립한 특수목적법인으로 한국투자증권㈜ 외 6개 업체가 출자한 법인이다.

이 사업은 향후 사업 시행조건을 갖추게 되면 내년 1월 두우레저개발㈜이 개발사업 시행자로 지정돼 개발계획 변경과 실시계획 수립을 통해 하반기에 착공될 것으로 예상한다.

김대석 하동사무소장은 "두우레저단지 조성이 완료되면 광양만권 개발에 새로운 지역산업이 창출될 것"이라며 "관광객 유치와 하동지구 갈사만조선산업단지, 대송산업단지의 입주 기업 유치에도 긍정적 효과가 기대된다"고 말했다.

