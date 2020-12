8일부터 은행 영업시간 1시간 단축…금융권 방역 강화(종합)

8일부터 영업점 업무시간 9:30~3:30으로 1시간 단축

금융권 방역수준 끌어올려

은행·카드·보험업계 재택근무 확대 등

[아시아경제 박선미 기자, 오현길 기자, 기하영 기자] 금융권이 신종 코로나바이러스(코로나19) 확산 차단을 위해 방역 수준을 대폭 끌어올렸다. 정부가 이달 8일부터 수도권의 사회적 거리두기 단계를 기존 2.0에서 2.5단계로, 비수도권은 2단계로 일괄 격상을 예고한 데 따른 조치다.

7일 금융권에 따르면 은행 영업지점의 업무 시간은 이달 8일부터 단축된다. 전국금융산업노동조합은 앞서 수도권 은행 영업시간을 1시간 단축하자고 금융산업사용자협의회에 구두 요청했고, 이를 토대로 금융당국과 금융산업사용자협의회, 금융노조가 관련 협의를 진행해 합의를 했다.

금융노사, 수도권 은행 영업시간을 한시적으로 단축

오는 8일부터 28일까지 사회적 거리두기 2.5단계가 적용되는 기간 동안 수도권 은행 영업시간은 오전 9시30분에서 오후 3시30분으로 기존(오전 9시~오후 4시) 대비 1시간 줄어든다. 다만, 실시 첫날인 8일만 고객의 혼란을 막기 위해 오픈 시간을 9시30분이 아닌 9시를 적용한다.

은행 영업시간 단축은 2.5단계 기간이 연장되거나 강화될 경우 그 기간까지 연장 실시될 예정이다. 또 비수도권 지역도 추후 2.5단계 사회적 거리두기 시행 시 지역별로 동일조치가 이뤄진다.

이와 같은 조치는 지난 8월 금융산업사용자협의회와 금융노조가 사회적 거리두기 단계 2.5단계 시행 시 은행 영업시간을 단축하기로 합의한 데 따른 것이다. 앞서 지난 9월에도 코로나19 재확산 방지와 금융 소비자, 노동자의 감염 예방 차원에서 은행권 영업점이 동일한 시간대로 1시간 단축 운영됐고, 은행권 비대면 서비스 확대로 인해 영업점 단축 운영에 따른 소비자 혼란은 크지 않았다는 평가를 받았다.

신한은행 "재택근무 인원 30%로 확대"

은행권은 또 거리두기 2.5단계 격상으로 영업시간 단축 뿐 아니라 재택근무와 분산근무 인원도 확대할 방침이다. NH농협은행은 현재 콜센터 재택근무를 통한 분산근무 확대를 검토 중이다. 용산ㆍ양재ㆍ대구ㆍ광주 등 4개지역 콜센터의 인력 가운데 10%가 재택근무를 해왔다. 하지만 코로나19 3차 대유행 조짐에 따라 지난달 25일부터 재택근무 인원을 20%로 확대한 이후 이번주부터는 30% 수준으로 추가 확대하는 방안을 논의 중이다.

신한은행은 2.5단계 시행에 맞춰 이원화 및 재택근무 인력을 기존 15%에서 30%로 상향 조정한다. 본점 식당도 당분간 미운영 체계로 전환하며 전면 테이크아웃 도시락을 이용하는 시스템으로 변경한다.

2.5단계에 준하는 강화된 방역정책을 미리 마련해 시행하고 있는 KB국민은행은 당분간 재택과 분산 근무자를 30% 운영한다는 기존 정책을 유지하되, 거리두기가 추가로 격상될 경우 이를 확대 운영한다는 방침이다. 우리은행 역시 지난달 24일부터 20% 수준이었던 분산근무 인력을 30%로 확대한 기존 체계를 유지하되, 직원들의 불필요한 모임, 회식, 단체행사를 연기, 최소해달라는 안내를 강화하는 등 방역대책에 신경을 쓸 예정이다.

보험과 카드사들도 비상대책회의

한화생명 2.5단계를 기점으로 재택근무 대상자 2분의1로 확대

한 금융권 관계자는 "은행의 경우 출입통제, 방역강화 등 이미 코로나19 2단계 때부터 할 수 있는 조치들을 다 하고 있다"며 "상황이 더 나빠질 경우 본사 인력의 시차출퇴근ㆍ재택근무ㆍ인력분산근무 확대 등을 추가로 검토해 볼 수 있는 상황이고, 지점들은 영업시간 축소와 내부 소독 및 방역 강화 등이 동반될 수 있다"고 말했다.

보험과 카드사들도 비상대책회의에 돌입했다. 한화생명은 2.5단계를 기점으로 재택근무 대상자를 전 직원의 3분의1에서 2분의1로 확대하기로 했다. 교보생명은 1단계부터 시행해왔던 마스크 착용의무, 시차출퇴근제, 엘레베이터 탑승 제한 등을 강화 시행할 방침이며 삼성생명도 임직원 건강을 위해서 석식 금지, 중식 4인 이하 실시 등의 방역조치를 강화한다.

카드업계는 이미 콜센터에서 좌석간 거리두기와 칸막이 설치, 상담직원 분리 근무를 시행해오고 있는데 이번 거리두기 격상에 따라 사무직 직원들의 접촉을 최소화할 수 있는 방안 마련에 들어간 상태다. 현재 신한카드는 20%가 재택 근무 중이며 KB국민카드도 최소 직원 30% 이상에 대해 재택근무를 실시하고 있다.

