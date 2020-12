인천 송도 11-1공구 기반시설공사 내년 7월 착공…2026년까지 완료

[아시아경제 박혜숙 기자] 바이오·연구개발(R&D) 등의 첨단산업 클러스터로 조성되는 인천경제자유구역 송도국제도시 11-1 공구 기반시설 공사가 내년 7월쯤 착공할 전망이다.

인천경제자유구역청은 7일 '송도 11-1공구 기반시설 건설공사 기본 및 실시설계 용역' 최종 보고회를 열어 이같은 계획을 내놨다.

용역 보고자료에 따르면 송도 11-1공구 기반시설 공사에는 총 7218억원이 투입될 것으로 예상된다.

투자 유치 여건, 지역경제 파급효과 등을 종합적으로 고려해 1단계 공사는 내년 7월부터 2024년 8월까지 송도 1-1, 1-2 등 2개 구역으로 나눠 진행된다. 또 나머지 2단계와 3단계는 오는 2022~2025년, 오는 2023~2026년 각각 추진된다.

1단계 사업구간은 기존 5·7공구 및 바이오대로에 인접하고, 국내 대학들과 바이오 관련 기업 및 R&D단지 등의 투자 유치를 위한 산업시설용지 위주로 계획돼 있다.

이와 관련 인천경제청은 내년 5월까지 1단계의 건설사업관리 용역 업체 선정 및 계약, 공사발주 의뢰, 시공사 선정 등의 절차를 밟을 예정이다.

이번 용역은 정보기술(IT)·생명공학기술(BT) 등 최첨단 지식기반시설을 도입하고 국제적 수준의 고품격 기반시설을 마련키 위한 것으로 2017년 8월 착수했다.

이원재 인천경제청장은 "송도 5·7공구와 연계해 바이오 등의 첨단산업 클러스터로 조성되는 11공구 개발이 완료되면 송도는 어느 도시보다 계획적으로나 입지적으로 경쟁력을 두루 갖춘 최고의 도시가 될 것"이라고 밝혔다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr