[아시아경제 임혜선 기자] 서울우유협동조합은 동대문구 지역아동센터에서울우유 제품을 지원하는 우유후원사업협약을 체결했다고 7일 밝혔다.

지난 3일 동대문구청에서 진행된 협약식에는 서울우유협동조합 신의식 마케팅상무를 비롯해 동대문구청 이형관 복지환경국장등이 참석해 저소득 계층 아동과 청소년들의 건강한 성장을 위해 서울우유를 적극 지원하기로 뜻을 모았다.

서울우유협동조합은 이번 협약을 통해동대문구 관내 지역아동센터 13개소에 매월 약 8000개의우유(200ml기준)를 2년간 후원한다. 매월 지원되는 우유는 동대문구 푸드뱅크에 배송돼 관내 지역아동센터에우선 배분되며, 잔여 수량은 저소득층 아동에게 차순위 배분될 예정이다.

