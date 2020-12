文대통령 "수도권 야간·휴일 선별진료소 확대…신속항원검사 활용" (종합)

코로나19 수도권 현장 역학조사 역량 강화…공무원, 군, 경찰 등 가능 인력 현장 투입

[아시아경제 류정민 기자, 손선희 기자] 문재인 대통령은 7일 '신종 코로나바이러스감염증(코로나18)' 사회적 거리두기 확대 시행과 관련해 수도권 야간·휴일 선별진료소 확대 운영을 지시했다. 아울러 신속항원검사 활용을 통한 코로나19 검사도 독려했다.

정만호 청와대 국민소통수석은 7일 춘추관을 찾아 "최근 수도권 지역을 중심으로 코로나19 감염이 급속도로 확산하고 있다. 코로나19 감염세를 꺾기 위해서는 역학조사 속도를 높여야 한다"는 문재인 대통령 지시를 전했다.

문 대통령은 "가용한 인력을 최대한 투입해서 수도권 지역의 현장 역학조사 역량을 강화하라"면서 "우선 공무원, 군, 경찰 등 가능한 인력을 이번 주부터 현장 역학조사 지원업무에 투입할 수 있도록 준비하라"고 지시했다.

문 대통령은 "수도권 지역 직장인들과 젊은층들이 검사를 편리하고 신속하게 받을 수 있도록 선별진료소에 야간 및 휴일 운영을 대폭 확대하고 대규모 드라이브스루 검사소를 설치해 운영하라"면서 "최근들어 정확도가 높아졌고 검사 결과를 즉각 확인할 수 있는 신속항원검사 활용도 적극 추진하라"고 말했다.

정 수석은 "국민에 대한 당부 말씀도 있었다. 증상이 없더라도 선별진료소에 가면 검사를 받을 수 있도록 이미 허용돼 있으므로 조금이라도 감염이 의심되는 분들은 반드시 선별진료소를 찾아서 검사를 받아주시기 바란다고 당부했다"고 전했다.

한편 청와대 관계자는 "지인이 다니는 교육시설 보조교사의 코로나19 확진으로 강민석 대변인이 자가격리에 들어갔다"고 밝혔다.

청와대 관계자는 "어제 저녁에 사실을 알게 됐는데 (강 대변인은) 밀접접촉자는 아니다. 그럼에도 만일의 경우를 대비해서 자비를 들여서 자발적으로 선제적으로 검사를 받고 비대면 재택근무에 들어가 있다"면서 "검사 결과가 오늘 늦게 나올 것 같다. 지금 자택에서 비대면 업무를 하고 있다"고 설명했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr