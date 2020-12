윤 총장 ‘기피’ 신청 범위 주목… 이용구 차관·추 장관 지명 검사 등 기피할 듯

오늘 징계위원 명단 공개 다시 요청하기로

법관대표회의 ‘판사 사찰 문건’ 안건 상정 여부 주목

[아시아경제 최석진 기자] 윤석열 검찰총장이 10일 예정된 검사 징계위원회를 사흘 앞두고 '기피 신청' 카드를 십분 활용하는 전략을 펴고 있다.

이미 징계위 위원 중 한 명인 법무부 차관에 대한 기피 신청을 공식화했고, 회의 현장에서 법무부 장관이 지명한 검사 2명 등에 대해 추가 기피 신청을 낼 가능성이 높다. 징계위가 피신청자 중 일부라도 회의에서 배제할 경우 징계위 자체가 공전될 가능성이 크다.

7일 윤 총장 측 이완규 변호사는 "일단 감찰 기록 오지 않는 것에 대해 더 달라고 법무부에 요청할 계획이며, 징계위원 명단도 한 번 더 요청할 것"이라고 밝혔다.

검사징계법 제17조에 따르면 징계혐의자는 '징계 결정의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있을 때' 그 사실을 위원회에 서면으로 소명해 징계위원 기피를 신청할 수 있다. 기피신청이 오면 징계위는 재적위원 과반수 출석과 출석위원 과반수 찬성으로 기피 여부를 결정한다. 이때 기피 신청을 받은 위원은 그 의결에 참여할 수 없다.

윤 총장은 일단 이용구 법무부 차관에 대해 기피를 신청하기로 결정했다. 이 차관은 취임 전 윤 총장이 지휘하고 있는 '월성 1호기' 사건의 핵심 피의자인 백운균 전 산업부 장관의 변호를 맡았던 인물인 데다, 지난 4일 텔레그램 단체 대화방에서 검사징계법에 대한 윤 총장의 헌법소원 제기를 두고 '윤 악수(惡手)인 것 같은데'라는 메시지를 보내는 장면이 목격되기도 했다.

또 이 차관은 지난달 중순 자신의 사무실에서 박은정 법무부 감찰담당관으로 하여금 윤 총장 관련 박상기 전 법무부 장관을 조사하도록 한 사실도 드러나는 등 중립적 판단을 기대하기 어렵다는 게 윤 총장 측 인식이다.

문제는 이 차관을 제외한 나머지 5명 위원 중 윤 총장이 몇 명에 대해 추가 기피 신청을 할지다.

현재 법무부는 위원 명단 공개를 거부하고 있어 윤 총장 측은 징계위 심의기일 당일 현장에서 위원 면면을 확인한 뒤 기피 대상을 선정해야 한다.

법무부는 '이해충돌' 소지가 있고 윤 총장이 기피를 신청할 것이 확실시 되는 심재철 법무부 검찰국장과 신성식 대검 반부패부장 등 현 검사 위원 2명을 교체할 방침인 것으로 알려졌지만, 대체할 검사를 지명한 상태인지 여부는 확인되지 않고 있다.

다만 추 장관이 지명하거나 위촉한 위원들로 구성된 징계위에서 윤 총장의 기피 신청이 받아들여질 가능성은 높지 않아 보인다.

하지만 기피 신청이 모두 받아들여지지 않은 상황에서 징계위가 진행되고 중징계가 의결될 경우, 윤 총장에게 공정성 문제를 제기할 빌미를 제공할 수도 있다.

한편 이날 오전부터 진행되고 있는 법관대표회의에서 이른바 '판사 사찰 문건'에 대한 안건이 상정될지 주목된다.

추 장관이 윤 총장에 대한 핵심 징계사유로 삼은 해당 문건에 대해서는 법원 내부에서도 적법성을 두고 의견이 갈리고 있는데, 이날 법관회의에서 '부적절하다'는 정도의 의견만 모아져도 향후 법정 다툼에서 윤 총장에게 불리하게 작용할 수 있다.

최석진 기자 csj0404@asiae.co.kr