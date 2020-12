중기중앙회·홈앤쇼핑, 개성공단 입주기업 온라인 특판전

입주기업 판로지원…이달 14일까지 홈앤쇼핑 앱·홈페이지서 판매

[아시아경제 김종화 기자]중소기업중앙회는 ㈜홈앤쇼핑과 함께 개성공단 입주기업의 판로지원을 위해 '힘내라 우리기업! 개성공단 입주기업 초대전'을 온라인을 통해 7일부터 오는 14일까지 실시한다고 밝혔다.

홈앤쇼핑 모바일·온라인 홈페이지에서 진행되는 이번 특판전에서는 개성공단 입주기업들이 생산한 잡화·식품·생활용품 등 54개 상품을 소비자들에게 선보일 예정이다.

특판전에 참여한 업체들에게는 업계 최저 수준의 수수료와 함께 보증보험료 및 신용평가서 면제 혜택 등이 부여되며, 제품을 구매한 소비자들에게는 최대 7%의 할인 혜택이 제공된다.

정욱조 중기중앙회 혁신성장본부장은 "이번 온라인 특판전은 개성공단 입주기업에 대한 정부차원의 지원이 대부분 종료됨에 따라 민간부문에서 판로를 지원하기 위하여 기획됐다"면서 "우수한 품질은 물론 업계 최저 수준 수수료로 합리적인 가격으로 진행되는 만큼 소비자들의 많은 관심을 바란다"고 말했다.

