아워홈, '프레시 산지직송' 서비스 론칭

식품점몰에서22일까지 제철 우수 농·수산품당일 발송

주문 즉시 제주·완도 등 청정 산지에서 식탁까지 직송



[아시아경제 임혜선 기자] 종합식품기업 아워홈은 자사몰 '식품점몰'에 신규 서비스 '산지에서 우리집 식탁까지 프레시(Fresh) 산지직송(이하 프레시 산지직송)'을 론칭했다고 7일 밝혔다.

'프레시 산지직송' 서비스는장기화된 사회적 거리두기로 인해 제철 식재료 산지 방문 구매가 어려운 소비자를 위해 마련됐다. '신선집중'이라는 콘셉트 아래 식재료의 신선도에 초점을 맞췄다. 산지직송에서 판매하는 모든 제철 식재료는 아워홈 구매 전문가들이 제주,완도 등 청정 산지를 직접 찾아 엄선했으며,산지에서 직배송한다.

첫 번째로 내놓은 산지 직송 상품은 제주 서귀포 노지감귤,제주 서귀포 황금향,완도산 전복, 랍스타 등이 있다. 상품은 오는 22일까지 주문 가능하다. 노지감귤과 황금향은 오전 9시 주문까지,전복과 랍스타는 오후 1시 주문까지 당일 발송한다.

이와 함께 당첨 구매 후기 이벤트도 진행한다.행사 기간 내 산지직송 상품을 구매하고 31일 이전까지 구매 후기를 작성하면 아워홈 식품점몰에서 사용할 수 있는 쿠폰을 지급한다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr