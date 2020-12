풀무원녹즙, 개인 맞춤형 구독 서비스 론칭

헬스케어 데이터 분석기업과 개인맞춤 헬스케어 서비스 위한 업무 협약 체결

건강검진·영양설문 결과 분석해 맞춤형 녹즙 제품 추천하는 비대면 구독 서비스



[아시아경제 임혜선 기자] 풀무원녹즙이 언택트 시대를 맞아 개인맞춤형 녹즙 추천 서비스를 내놓는다.

풀무원녹즙은 헬스케어 데이터 분석 전문기업 메디에이지와 개인맞춤 헬스케어 서비스를 위한 업무 협약을 맺고, ‘맞춤형 녹즙’을 추천해 주는 구독 서비스를 론칭했다고 7일 밝혔다.

이번 서비스는 개인 건강검진 결과를 기반으로 개인의 건강 지표인 ‘생체 나이’를 분석하고 영양 설문을 통해 맞춤 영양 솔루션과 풀무원녹즙 맞춤형 녹즙 제품을 추천해 주는 서비스이다.

협약을 통해 ‘풀무원녹즙’은 ‘메디에이지’가 제공한 임상 빅데이터 기반의 건강검진 결과 분석 데이터를 바탕으로 대면 상담을 하지 않고도 개인의 건강 상태에 따른 맞춤형 녹즙을 비대면 구독 서비스로 제공하게 된다.

맞춤형 녹즙 추천 구독서비스는 우선적으로 기업 임직원을 위한 복지몰 이지웰페어 내 구독형 서비스 코너 ‘모두의 구독’에서 만나볼 수 있다.

풀무원녹즙은 이번 협약을 시작으로 객관적인 건강 데이터에 기반하여 녹즙 뿐 아니라 건강식 등 다양한 헬스케어 영역으로 맞춤형 제품 서비스 품목을 늘려 나갈 계획이다. 또한, 다양한 채널에서 맞춤형 제품 구독 서비스를 경험할 수 있도록 고객 접점을 더욱 확대해 나갈 계획이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr