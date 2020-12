"英 코로나 백신, 여왕 부부도 맞을 예정"

[아시아경제 성기호 기자] 영국이 개발한 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신을 엘리자베스 2세 여왕과 그의 남편 필립공도 맞을 예정이라고 현지 언론이 전했다.

영국 언론은 6일(현지시간) 고위 소식통을 인용해 여왕 부부가 다른 사람들과 마찬가지로 백신 접종 순번이 올 때까지 대기할 예정이라며 이같이 전했다.

영국은 전 세계에서 가장 먼저 화이자와 바이오엔테크가 개발한 코로나19 백신의 긴급 사용을 승인했으며 이달 8일부터 접종을 시작한다.

정부가 마련한 지침에 따라 코로나19 백신은 요양시설에 거주하는 노인과 직원에게 가장 먼저 주어지고, 80세 이상 고령층과 보건·의료계 종사자에게 그다음 차례가 돌아간다.

영국 정부는 지금까지 코로나19 백신 4000만회분을 사전 주문했고, 이중 80만회분이 다음주부터 우선 공급될 예정이다.

코로나19 백신은 21일 간격으로 총 두 차례 접종해야 하는 만큼 영국 정부가 확보한 물량으로는 2000만명에게 접종이 가능하다.

