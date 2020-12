[아시아경제 성기호 기자] 중국 충칭의 한 탄광에서 일산화탄소가 유출돼 현장에 있던 23명이 사망했다.

6일 중국언론에 따르면 지난 4일 오후 5시께 충칭 댜오수이둥 탄광에서 일어난 일산화탄소 유출 사고 구조작업 결과 1명만 생존하고 나머지 23명은 숨진 채 발견됐다. 당국은 정확한 사고 원인을 조사 중이다.

사고 탄광은 2개월 전 폐쇄했어야 하는 곳인데 갱내 설비 철거작업을 하던 중 사고가 난 것으로 전해졌다.

충칭에서는 지난 9월에도 탄광의 일산화탄소 중독 사고로 16명이 사망했었다.

