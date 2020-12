이재명 "공수처 의미 이해 못한 국민의힘, 일베 댓글 수준"

[아시아경제 나한아 기자] 이재명 경기도지사가 고위공직자범죄수사처(공수처) 출범을 두고 원희룡 제주도지사와 페이스북에서 의견 다툼을 하며 "국민의힘 정치인들의 언행이 일베 댓글 수준과 다름없다"라고 했다.

6일 이 지사는 자신의 페이스북에 원 지사가 전날 공수처 출범과 관련해 자신을 비판한 내용이 담긴 기사를 공유하며 '국민의힘은 말꼬리 잡을 시간에 민생에 집중하길'이란 글을 올렸다.

이 지사는 "명색이 제1 야당 중견 정치인 또는 대선후보로 언급되는 중량급 정치인들의 언행이 글의 의미도 이해 못 한 채 유치한 일베 댓글 수준과 다름없으니 안타깝다 못해 측은한 마음이 든다"라고 했다.

이어 "'검찰권처럼 독점권력은 남용되므로 분할 후 상호견제 시켜야 하니 공수처를 만들어 검찰을 견제하고 검찰은 공수처를 견제하게 하자'는 것이지 옥상옥으로 '무소불위 검찰 위에 슈퍼권력 공수처를 두자'는 것이 아니다”라고 주장했다.

그러면서 "야당이 야당답게 존재하고 활동해야 대의정치와 민주주의가 제대로 작동할 수 있기에 드리는 고언"이라며 "뻔한 사실을 조작해 국민을 오도하려 하면 할수록 점점 국민의 눈 밖에 날 것"이라고 지적했다.

앞서 이 지사는 지난 4일 페이스북에 "태종이 의금부에 지시해 외척 발호를 방임한 사헌부 대사헌과 관료들을 조사해 문책했다. 국민의힘이 무조건 공수처 반대만 외치고 있다"라고 비판했다. 이날 원 지사는 페이스북에서 이 지사를 저격해 "실소를 금할 수 없다"라며 "국왕의 직속 기구로 전제 왕권을 위해 고문 등 악행을 행하던 의금부를 공수처와 비교한 것은 교묘하게 청와대와 공수처를 '디스'한 것인가 생각할 정도"라고 맞대응했다.

