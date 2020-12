화순전남대병원 누리집에 ‘발자취’ 담긴 화보·에세이집 눈길

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 화순전남대학교병원이 최근 개원 10주년 기념 ‘10년사 화보집’과 개원 15주년 기념 ‘에세이집’ 등을 병원 홈페이지에 수록해 눈길을 끌고 있다.

6일 화순전남대병원에 따르면 홈페이지 ‘병원안내’ 항목 내 ‘CNUHH 발자취’란을 클릭, 해당 파일을 내려받으면 화보집과 에시이집을 한눈에 볼 수 있다.

이번 인터넷 공개는 각계의 구입 요청에도 불구하고 이들 책자가 당시 한정판으로 발간돼 이젠 접하기 어려워진 점을 감안한 것이라는 게 화순전남대병원 설명이다.

2권의 책자는 화순전남대병원의 ‘역발상과 혁신, 고난 극복 과정’을 생생히 담아, 출간 당시 “큰 감동을 받았다”는 독자들의 평가를 받았다.

개원 10주년을 기념해 제작한 ‘10년사 화보집’은 2015년 ‘혁신과 열정’이라는 제목으로 출간됐으며 190여 페이지에 걸쳐 500여 장의 주요 사진이 수록됐다. 이 화보집에는 개원 후 10여 년만에 글로벌 암특화병원으로 도약해 ‘의료계의 성공신화’로 손꼽히게 된 역사적 과정, 성공요인, 지역발전과 사회공헌에 기여하는 면모 등이 골고루 담겼다.

개원 15돌을 맞은 지난해에는 지방의 소도읍에서 글로벌 암특화병원으로 도약하기까지의 역경 극복과정을 담은 ‘에세이집’을 발간했다. ‘일심리엔 살구꽃이 핀당께’라는 제목의 이 책은 280여 페이지에 걸쳐 의료진과 직원들의 인터뷰와 수기, 잘 알려지지 않은 일화들, 환자와 보호자들의 체험담 등을 골고루 수록했다.

‘일심리’는 화순전남대병원의 소재지이고, ‘살구꽃’은 치료비를 받는 대신 살구나무를 심게 해 환자와 가난한 이들을 도운 중국의 ‘행림춘만’ 고사에서 유래된 의술과 인술을 의미한다.

전남대병원 분원인 화순전남대병원은 1994년 광주광역시 인근의 전원도시인 화순 읍내의 무등산 국립공원 인근 산자락에 터를 잡았다. 2004년 개원에 이르기까지 “시골까지 암환자들이 찾아오겠는가”, “병원이 문을 열더라도, 수년내 망할 가능성이 있다”는 안팎의 회의론과 1997년 IMF 위기 등으로 힘겨운 10년간의 산고를 겪었다.

그러나 여러 우려를 딛고 “대형병원은 대도시에 자리잡아야 한다”는 기존 관념을 깬 역발상과 함께 개원 당시부터 암특화병원으로 출발하는 선구적인 행보를 보였다. 전원도시라는 입지상의 불리함, 수도권이 아닌 ‘지방’이라는 편견과 제약, 국제적 네트워크가 쉽지 않은 지역적 한계 등 악조건을 극복해왔다.

화순전남대병원은 이젠 병상당 암수술건수 국내 최다, 국제의료기관 인증으로 입증된 세계적 수준의 의료질, 수도권 병원들보다 높은 암환자 생존율, 친환경 힐링 인프라 등으로 주목받고 있다. 국내 유일의 화순백신산업특구에서 핵심역할을 맡아, 국가적 신성장동력인 ‘바이오·백신 강국’을 향한 기대주로도 주목받고 있다.

신명근 화순전남대병원장은 “우리 병원은 최근 뉴스위크지의 ‘월드 베스트 암병원’ 중 한 곳으로 선정돼 더욱 국내외 주목을 받고 있다”며 “힘겨운 난관을 헤쳐온 성취의 역사를 널리 알려, 코로나19와 불황 등의 여파로 다함께 고통받고 있는 이때 새로운 용기와 희망을 불어넣고 싶다”고 했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr