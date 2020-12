'인천 국제 1인 미디어 페스티벌' 성료…다양한 국가서 온라인 시청

[아시아경제 박혜숙 기자] 국내 최초 1인 방송 분야 국제 행사인 '2020 인천 국제 1인 미디어 페스티벌(IISF)'이 5~6일 이틀간 온라인을 통해 전 세계 팬들과 만났다.

인천시 주최, 인천테크노파크(인천TP) 주관으로 올해 3회째를 맞은 행사는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 IISF 홈페이지와 유튜브 채널로 온라인 생중계되며 6일 폐막했다.

국내 인기 크리에이터 빅마블·도티·블라이미·한국언니·래춘씨·구글 조용민 매니저·맛상무·민경하·코이TV·낄낄상회·걸깝스 등이 대거 참여해 온라인 관람객과 호흡을 같이 했다.

아울러 러시아·스페인·브라질·멕시코·필리핀·베트남 등 해외 인기 크리에이터도 참여해 다양한 국가의 팬들이 동시에 시청하는 등 풍부한 볼거리를 제공했다.

IISF 홍보대사 블라이미와 한국언니의 개막선언으로 행사의 문을 연 첫날엔 구독자 800만명의 글로벌 유튜버 빅마블이 '온택트 시대, 글로벌 크리에이터의 가능성'을 주제로 강연을 한 데 이어 민경하의 '러시아 유튜버로 살아남기' 등 전시장 개별무대와 부스에서 다양한 프로그램이 진행돼 온라인 시청자들의 호응을 얻었다.

둘째 날엔 구독자 247만명의 유튜버이자 대형 MCN회사 '샌드박스'의 대표인 도티의 '온택트 시대의 1인 미디어 강연'이 이어졌으며 신인 크리에이터 대상 시상식, 축하 공연으로 구성된 폐막식을 끝으로 대미를 장식했다.

인천TP 관계자는 "코로나19로 관람객과 출연진, 스태프의 안전을 고려해 온라인 생중계로만 진행된 이번 행사는 더 많은 관람객을 온라인으로 만나는 새로운 기회였다"며 "앞으로 인천이 1인 미디어 분야를 선도하는 도시로 자리매김할 수 있도록 더욱 노력하겠다"고 밝혔다.

