정 총리 "수도권 거리두기 2.5단계 격상…비수도권 단계조정 검토"(종합)

심각성 고려해 연말까지 3주간 시행…국민 실천 '참여방역' 당부

수도권 5종 유흥시설 외 노래연습장·실내체육시설 추가 중단

상점?마트?백화점, 영화관, PC방 등도 밤 9시 이후 문 닫아야

수도권 이외의 지역도 단계 조정 포함한 방역강화 방안 논의

[아시아경제 이광호 기자]신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 3차 대유행으로 정부가 수도권 사회적 거리두기 단계를 기존보다 더 상향하기로 했다. 이번 단계 조정조치는 심각성을 고려해 연말까지 3주간 시행할 방침이다.

정세균 국무총리는 6일 서울시청에서 열린 코로나19 대응 중대본 회의에서 "서울 누적확진자가 1만명을 돌파하는 등 수도권의 상황이 심각하다"며 "수도권 거리두기를 2.5단계로 격상한다"고 밝혔다.

최근 한주 동안 국내 확진자의 약 70%가 수도권에서 나오고 있으며, 이날은 역대 최고치인 470명을 기록했다.

정 총리는 "수도권 이외의 지역도 단계 조정을 포함한 방역강화 방안을 논의해서 결정하겠다"고 설명했다.

정 총리는 "정부는 현 유행 양상의 심각성을 고려해 이번 단계 조정조치를 연말까지 3주간 시행하고자 한다"며 "각 지방자치단체는 결정된 거리두기 단계를 기준으로 하되, 지역 상황에 맞는 추가 조치를 능동적으로 취해주시기 바란다"고 주문했다.

이어 "이번 방역강화 조치로 수도권에서는 기존 5종의 유흥시설 외에 노래연습장, 실내체육시설 등의 운영이 추가로 중단된다"며 "상점?마트?백화점, 영화관, PC방 등 생활과 밀접한 시설도 밤 9시 이후 문을 닫아야 한다"고 언급했다.

아울러 "수도권 이외의 지역에서도 국민생활에 더 큰 어려움이 뒤따를 것"이라고 덧붙였다.

정 총리는 "대다수 국민들이 일상에서 겪게 되실 불편과 제약, 수많은 소상공인과 자영업자가 또 다시 감내해야 할 경제적·정신적 고통을 생각하면 중대본부장으로서 마음이 매우 무겁다"며 "그러나 지금의 위기를 넘어서야만 평온한 일상을 조금이라도 빨리 되찾을 수 있다는 점을 이해해 주시기 바란다"고 말했다.

정 총리는 끝으로 "국민 모두가 스스로 실천하는 '참여방역'이 뒷받침되지 못하면 힘겹고 지루한 싸움이 될 것"이라며 "언제 어디서라도 마스크를 써주시고 손씻기 등 개인 위생수칙을 철저히 지켜다라. 꼭 필요한 곳이 아니면 이동과 방문을 최소화해 주시고, 당분간 사람들과의 모임과 만남을 자제해 주시기 바란다"고 당부했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr