"대사가 중국 비하했다"…'몬스터 헌터' 中 개봉 하루만에 상영 중단

[아시아경제 성기호 기자] 중국에서 영화 '몬스터 헌터'의 일부 대사가 중국을 비하한다는 논란에 휩싸여 영화가 개봉 하루 만에 상영이 중단되는 일이 벌어졌다.

6일 대만 언론 등에 따르면 폴 앤더슨 감독이 연출한 '몬스터 헌터'는 지난 4일 중국에서 개봉했다가 다음 날 상영을 전면 중단했다.

이번 논란은 영화 속에서 한 사병이 "이건 무슨 무릎(knees)이야?"라는 농담을 하자, 또 다른 사병이 "중국인(Chinese)"이라고 답하며 웃는 장면에서 촉발됐다.

관객들은 이 장면이 인종차별적 내용의 의미가 담긴 구전 동요인 "Chinese, Japanese, Dirty knees, look at these"를 이용해 중국을 모욕한 것이라고 지적했다.

이에 대해 대만 언론은 구전 동요의 문장이 아시아인이 무릎 꿇는 것을 좋아한다는 의미를 암시한다고 전했다.

이런 소식이 전해지자 중국 영화 팬들은 중국의 방송 주무 당국인 국가라디오텔레비전총국(광전총국)에 고발하는 동시에 영화 상영 중단을 요구했다.

대만 언론에 따르면 중국 각 영화관 측은 중국을 모욕하는 대사로 인한 보이콧 운동에 따라 전면 상영 중단과 함께 환불 처리, 구버전의 재방영 금지 등의 내용이 담긴 통지를 받은 것으로 알려졌다고 전했다.

