세종시 "세종의사당 건립, 장밋빛 미래"…상임위 이전 등 효과 기대

[아시아경제(세종) 정일웅 기자] 세종시가 국회 세종의사당 건립을 통한 장밋빛 미래를 그리고 있다.

6일 세종시에 따르면 최근 국회는 여야 합의를 통해 국회 세종의사당 건립비로 127억원의 예산을 내년도 정부예산에 반영했다. 국회사무처가 건립·이전 계획안을 확정하면 여야는 국회법 개정을 거쳐 총사업비 등을 협의하게 되고 이후 국제설계공모와 기본 및 실시설계, 착공 순으로 세종의사당 건립을 진행하게 된다.

특히 시는 세종의사당 건립이 현실화되면 정부세종청사와 관련 있는 11개 상임위와 예결위, 국회사무처, 예산정책처, 입법조사처 등이 기존 여의도에서 세종으로 옮겨 올 가능성을 점친다.

세종의사당으로 이전이 거론되는 11개 상임위는 ▲정무위원회 ▲기획재정위원회 ▲교육위원회 ▲행정안전위원회 ▲문화체육관광위원회 ▲농림축산식품해양수산위원회 ▲산업통상자원중소벤처기업위원회 ▲보건복지위원회 ▲환경노동위원회 ▲국토교통위원회 ▲과학기술정보방송통신위원회 등이다.

이들 상임위의 입주를 위해 국회 사무처 ‘세종의사당 건립 TF’는 전월산과 세종호수공원 및 국립세종수목원 사이의 잔여 부지 61만6000㎡(현 여의도 국회 부지의 2배 육박)를 활용해 세종의사당을 건립하는 것을 검토 중인 것으로 전해진다.

세종의사당 건설비용은 토지매입비 5194억과 공사비 8218억 등 1조4263억원으로 추산되며 상임위 전체가 이전할 경우 사업비는 1조7180억으로 늘어난다.

시는 세종의사당 건립이 갖는 지역경제 파급효과와 국가 균형발전 효과가 총사업비 규모를 뛰어넘을 것으로 예상한다.

실제 국토연구원은 세종의사당 건립이 전국적으로 생산유발효과 7550억원, 부가가치 유발효과 2442억원, 고용유발 효과 4850명 등을 가져올 것으로 추정한다.

또 국회-정부 간 이격으로 인한 행정·사회적 비효율 비용이 2조8000억원에서 4조8800억원 가량 해소되고 연간 67억 규모에 이르는 정부 세종청사소속 중앙부처 공무원의 관외 출장비도 대폭 줄어들 것으로 예상한다.

국회 및 연관 산업 종사자의 비수도권 유입 등을 통한 국가균형발전 효과가 이전비용 대비 최소 6∼7배에 이를 것이라는 전망도 나온다. 국토연구원이 2018년 발표한 연구용역에 따르면 국회 공무원 1000명이 세종으로 이전할 경우 이전 비용 대비 균형발전 효과는 3.8배라는 예측결과를 내놨다.

현재 예상되는 세종의사당 인력규모는 11개 상임위 소속 국회의원 243명과 보좌관, 상임위 소속 직원, 사무처, 예산정책처, 입법조사처 직원 등을 모두 포함할 때 3700명에 이를 것으로 예상된다.

여기에 평일 하루 1500여명의 방문객(민원인)으로 인한 지역경제 활성화 효과와 세종의사당 건립이 수도권 민간기관의 지방이전을 촉발하는 효과가 클 것이라는 전망도 있다.

이춘희 세종시장은 “세종의사당 건립은 국가 균형발전을 촉진하는 기폭제 역할을 할 것”이라며 “국회 세종의사당 건립비 147억원이 확보된 만큼 시는 조속히 설계 및 착공이 이뤄질 수 있도록 정부와 적극 공조하겠다” 말했다.

