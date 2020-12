3기 신도시 '청약·교통·평면' 한눈에…종합정보포털 개설

[아시아경제 문제원 기자] 3기 신도시와 관련된 사전청약, 교통계획, 주택평면 등의 정보를 확인할 수 있는 '3기 신도시 종합정보포털'이 개설된다.

한국토지주택공사(LH)는 3기 신도시의 다양한 정보를 국민들에게 쉽고 편리하게 제공하는 '3기 신도시 종합정보포털'을 개설해 7일 오전 9시부터 운영을 시작한다고 6일 밝혔다.

지난 8월 개설된 기존 3기 신도시 홈페이지는 현재까지 190만명 이상의 방문자가 다녀갔으며, 25만명 넘는 국민들이 '청약일정 알리미 서비스'를 신청하는 등 높은 관심을 받았다.

청약일정 알리미 서비스는 연락처, 관심지구 등을 등록하면 해당지구의 청약일정을 3~4개월 전 문자로 알려주는 서비스다.

LH는 이런 국민적 기대에 부응하고 보다 나은 서비스를 제공하기 위해 기존 홈페이지를 개편했다. 접속 주소는 기존 홈페이지와 동일하다.

우선 개편된 포털에서는 '사전청약 안내' 메뉴를 통해 제도의 기본적인 취지와 청약방법, 자격조건 등을 쉽게 확인할 수 있다. LH 청약센터와 한국감정원의 청약홈 등 기존 청약 인프라와도 연계해 접근성을 높였다.

'무엇이 달라지나' 메뉴를 신설해 편리한 교통과 친환경, 스마트, 아이 키우기 좋은 도시 등 3기 신도시가 추구하는 미래상과 주택의 유형·디자인을 미리 살펴볼 수 있다. 주요 정책과 고시, 관련법령 등 상세한 정보도 함께 제공한다.

한병홍 LH 스마트도시본부장은 "비대면 온택트 시대를 맞아 국민들이 언제 어디서든 불편함 없이 3기 신도시를 접할 수 있길 바란다"며 "사전청약 등 꼭 필요한 정보가 정확하고 빠르게 제공될 수 있도록 노력하겠다"고 했다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr