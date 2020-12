경북도, 경산 대임지구에 벤처창업 메카 '지식산업센터' 조성

2024년까지 400억 투입 … 중소벤처기업부서 1차년도 국비 10억 확보

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도는 경산 임당역 인근 대임지구 내에 중소벤처기업부 지식산업센터 건립을 위한 1차년도 사업비 10억원(국비)을 확보했다고 6일 밝혔다.

지식산업센터는 제조업, 지식산업, 정보통신사업, 지원시설 등이 복합적으로 입주할 수 있는 다층형 집합건축물이다. 내년부터 4년간 400억원(국비 160억)을 들여 지하 2층 지상 8층 연면적 1만4400㎡ 규모로 건설된다.

경북도는 지식산업센터가 완공되면 수도권의 판교 신도시처럼 기업 연구소와 벤처기업을 한 공간에 입주시켜 지역의 신산업 창출의 전초기지로 조성할 계획이다.

대임지구는 반경 10㎞이내에 영남대학교를 비롯해 13개 대학과 15개 산업단지가 위치해 있다. 1일 평균 유동인구 1만3000명을 자랑하는 경제·산업·교육의 중심지이며, 대구시와도 지하철로 연결돼 있어 벤처창업단지 입지로는 최적의 요건을 갖추고 있다는 평가를 받고 있다.

경북도는 이미 확정된 지식산업센터와 별도로 중기부 창업분야 핵심사업인 400억원 규모의 스타트업파크 유치를 통해 경산 대임지구를 벤처밸리로 육성함으로써 포항의 포스코벤처밸리, 구미의 금오테크노밸리와 함께 경북 스타트업 생태계를 구축해나갈 계획이다.

하대성 경상북도 경제부지사는 "그동안 지역대학에서 창업보육 사업을 통해 벤쳐기업을 육성해도 사업의 확장성과 융합성, 정보력 부족 등으로 지역의 청년과 벤처기업들이 일정수준 이상 성장하면 수도권으로 유출되는 경우가 많았다"면서 "지식산업센터가 건립되면 벤처기업들이 지역에 뿌리를 내리고 사업을 성장 시킬 수 있을 것으로 기대된다"고 전했다.

이어 "지역 국회의원님들을 비롯해 많은 분들의 도움으로 지식산업센터 유치할 수 있었다"며 "앞으로 벤처관련 시설들을 집적화해 경산 대임지구를 영남의 팁스타운으로 만들어 나가겠다"고 덧붙였다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr