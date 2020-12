[아시아경제 이민지 기자] 미코 미코 059090 | 코스닥 증권정보 현재가 13,850 전일대비 700 등락률 -4.81% 거래량 1,339,573 전일가 14,550 2020.12.04 15:02 장중(20분지연) 관련기사 미코 자회사, 日 95% 점유한 부품 생산… 지주사 전환하나‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제미코, 30억원 규모 자사주취득 신탁계약 체결 결정 close 는 30억원 규모로 자기주식신탁계약을 KB증권과 체결했다고 4일 공시했다. 회사 측은 “주가안정과 주주가치 제고를 위한 것”이라고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr