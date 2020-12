제일기획, 2021년 임원인사…부사장·전무 등 8명 승진

[아시아경제 이승진 기자] 제일기획은 4일 2021년 정기 임원 인사를 실시하고, 부사장 1명·전무 1명·상무 6명 등 총 8명의 승진 인사를 단행했다.

이번 임원인사에서 윤석준 비즈니스 2부문장을 부사장으로 승진했다. 윤 부사장은 폭 넓은 네트워크와 문제해결 능력을 겸비한 광고 마케팅 전문가로, 다양한 클라이언트의 비즈니스 성장을 지원하며 성과 창출을 이끌왔다는 평이다.

전무로 승진한 진우영 중남미총괄은 중남미 비즈니스를 담당하며 이커머스 등 디지털·리테일 마케팅 관련 신규 사업 확대를 이끌어왔으며, 미래 사업 영역에서 글로벌 경쟁력 강화를 이끌 것으로 평가받고 있다.

제일기획은 불확실한 경영 여건 하에서도 다양한 신규 비즈니스를 개척하며 성과를 창출해 온 임원들을 승진시킴으로써 비즈니스 확대와 미래 사업 역량 강화를 위한 혁신과 도전을 이끌어 줄 것을 기대한다고 밝혔다.

또한 업계에 새로운 변화의 물결을 이끌어 가기 위해 성과 창출 역량과 변화 대응 능력을 겸비한 신예들을 승진시켜 세대교체와 더불어 회사의 혁신을 가속화할 수 있도록 젊고 활력 있는 경영진으로 변모하고자 한다고 덧붙였다.

제일기획은 이번 인사에서 4년 연속으로 리테일 마케팅 전문가에 여성 리더 1명을 신임 임원으로 선임함으로써 경영진 구성에서의 다양성을 지속 유지했다고 설명했다.

제일기획은 이번 정기 임원 인사 이후 조만간 2021년 정기 조직개편과 보직인사를 확정해 발표할 예정이다.

아래는 제일기획 정기 임원인사 승진자 명단.

◇부사장 승진

윤석준

◇전 무 승진

진우영

◇상무 승진

기민수

김태경

김형구

박찬규

이화준

정유석

