[인사] 한국방송광고진흥공사

[아시아경제 황준호 기자] ◆국장급 ▲ 경영관리국장 손경배, ▲중소기업지원국장 전영범, ▲영업2국장 이화성, ▲부산지사장 이형진, ▲인프라사업팀장 정수환, ▲디지털혁신국장 김지희, ▲영업1국장 심현성

◆팀장급 ▲기획조정실 대외협력팀장 이호정, ▲경영관리국 경영지원팀장 신현호, ▲중소기업지원국 중소기업정책팀장 함현호 ▲영업2국 광고영업팀장 임현정, ▲경영관리국 인사팀장 나동현, ▲영업1국 광고영업팀장 한광석, ▲부산지사 영업1파트장 박형규 ▲광고산업진흥국 미디어데이터팀장 이지연, ▲영업전략팀 영업지원파트장 홍승윤, ▲공익사업국 광고교육팀장 송은아, ▲영업2국 미디어솔루션팀장 양병호, ▲중소기업지원국 미디어지원팀장 봉연근, ▲중소기업지원국 상생협력사업팀장 김진천, ▲영업전략팀장 조준희, ▲부산지사 영업2파트장 남호윤, ▲디지털혁신국 디지털사업팀장 양성필, ▲감사실 감사팀장 한상욱, ▲디지털혁신국 IT팀장 신장건, ▲광고산업진흥국 진흥사업전략팀장 김지숙

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr