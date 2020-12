'집콕' 늘어나자 '떠먹는 아이스크림' 인기…이마트24, 반값 할인 진행

[아시아경제 이승진 기자] 주말 편의점에서 떠먹는 아이스크림을 구매하는 고객이 증가하고 있다.

이마트24가 올해 11월 떠먹는 아이스크림 전 상품의 매출을 분석한 결과, 전년 동월 대비 45.5% 신장한 것으로 나타났다. 2019년 11월 매출 신장률(2018년 11월 대비) 8%에 비해 대폭 증가한 수치다.

떠먹는 아이스크림 매출이 급증한 것은 주말 동안 집에서 보내는 시간이 증가하며 가족과 함께 먹을 수 있고 보관이 용이한 대용량 디저트를 찾는 고객이 크게 늘어났기 때문이다. 실제로 11월 떠머는 아이스크림의 주말(토,일) 평균 매출은 평일 대비 73.4% 높게 나타났다.

이에 이마트24는 12월 주말 집콕족을 위한 홈타입 아이스크림 반값 행사를 진행한다. 12월 매주 금·토·일 나뚜루 파인트 7종을 NH농협카드로 결제 시 50% 할인 혜택을 받을 수 있다. KT 멤버십 추가 할인도 가능하다.

아울러 이마트24는 혼자 먹기 좋은 컵 아이스크림 빙그레 ‘끌레도르 파르페 체리블라썸(3000원)’도 편의점 업계 단독으로 선보인다.

끌레도르 파르페 체리블라썸은 겨울 제철과일 체리를 활용한 파르페 콘셉트의 프리미엄 컵 아이스크림으로, 밀크에 달콤한 체리 퓨레 시럽을 가미한 믹스 아이스크림과 상큼한 체리 샤베트로 구성해 다양한 식감을 느낄 수 있도록 했다. 12월 한 달간 2개를 구매하면 1개를 덤으로 받을 수 있는 2+1 프로모션도 진행된다.

임수연 이마트24 데일리팀 바이어는 “홈타입 아이스크림의 전년 대비 월별 매출 신장률을 살펴본 결과 11월은 9월에 이어 두 번째로 높게 나타났다”며 “다음달에도 이런 추세가 지속될 것으로 예상됨에 따라 다양한 홈타입 아이스크림 대상으로 한 반값 행사와 차별화 상품을 준비했다”고 말했다.

