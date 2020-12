[아시아경제 김혜민 기자] 국민의힘은 이낙연 더불어민주당 대표의 측근이 극단적 선택을 한데 대해 "당사자인 민주당과 검찰은 왜 이런 불행한 일이 일어났는지 밝히길 바란다"고 말했다.

배준영 국민의힘 대변인은 4일 구두논평을 통해 "이런 비극이 일어나게 된 이유에 대해 국민적 의혹이 불거질 수밖에 없다"며 이 같이 밝혔다.

배 대변인은 "어제 검찰은 고인에 대한 검찰조사가 이뤄졌고, 이어서 재개되는 검찰조사 전에 이런 비극이 일어났다고 밝혔다"며 "민주당과 검찰은 국민이 납득하도록 내용과 절차를 명명백백하게 밝혀달라"고 촉구했다.

그는 "진실을 소상히 밝히는 것이야 말로 남은 이들이 해야할 책임"이라며 "고인의 명복을 빈다. 유가족께도 깊은 위로의 말씀을 전한다"고 덧붙였다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr