대우건설, 민간임대 '운서역 푸르지오' 최고 경쟁률 30.5대 1

[아시아경제 유인호 기자] 대우건설이 인천 영종하늘도시에 선보인 공공지원 민간임대주택아파트 ‘운서역 푸르지오더 스카이’가 평균 2.76대 1의 경쟁률로 청약 마감했다.

4일 한국감정원 청약홈에 따르면 전날 청약을 마감한 ‘운서역 푸르지오 더 스카이’ 1445가구에는 총 3996명이 신청했다.

공급 유형별로는 일반공급 1154가구 모집에 2959명이 신청해 평균 2.56대 1의 경쟁률을 기록했다. 특별공급은 청년 146가구 모집에 735명이 접수해 5대 1, 신혼부부 88가구 모집에 206명이 접수해 2.34대 1, 고령자 57가구 모집에 96명이 접수해 1.68대 1의 경쟁률을 보였다.

가장 치열한 경쟁을 보였던 주택형은 전용 84E㎡로 2가구에 61명이 몰리며 최고 경쟁률인 30.5대 1을 기록했다. 이어 74㎡B 청년 특공이 5.61대 1, 84㎡D 청년 특공이 5.5대 1, 84㎡D 신혼부부 특공이 4.7대 1 등의 경쟁률을 보였다.

이 단지가 이처럼 인기를 끈 것은 임대차2법 시행으로 전세난이 심화하는 가운데 장기간 안정적 주거가 가능하다는 점이 부각됐기 때문으로 보인다.

입주자는 최대 8년까지 거주가 가능하며 입주 2년후 재계약시 임대료 상승률이 5% 이내로 제한된다. 최초 임대료는 일반 청약은 시세의 95%, 특별공급은 85% 수준에 책정된다. 청약통장이 필요없고 재당첨 제한이 적용되지 않는 것도 배경으로 꼽힌다.

운서역 푸르지오 더 스카이는 영종하늘도시 내 주거 선호도가 높은 영종지구 중심 생활권에 위치하며, 공항철도 운서역이 가깝다. 제2경인고속도로, 인천국제공항고속도로 등 광역교통망 이용도 쉽고, 영종해안순환도로와 제3연륙교도 완공 예정으로 교통 환경은 더욱 풍부해질 전망이다.

주변에 있는 영종고를 비롯해 하늘고?인천과학고?인천국제고 등 학군도 가깝다. 롯데마트 영종도점, CGV영종도점 등 편의시설 이용이 편리하며, 인근에 구청사, 구의회, 보건서, 등기소 등이 들어서는 공공청사가 오는 2025년 입주 예정돼 있어 생활 편의성은 더 커질 예정이다.

이 회사 관계자는 “극심한 전세난, 연일 상승하는 집값으로 견본주택 오픈 전부터 사전 예약 문의가 꾸준하게 이어졌으며, 모델하우스 내에서도 꼼꼼히 체크하고 상담도 많아 인기를 예상했다” 며 “푸르지오 브랜드에 걸맞은 프리미엄 아파트로 보답하겠다”고 말했다. 당첨자 발표는 9일 이며, 14일 부터 20일 까지 계약이 진행될 예정이다.

