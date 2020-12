'관악구 사회적경제 한마당' 언택트 개최

7~ 9일 비대면·온라인 기반 사회적경제 한마당 개최...사회적경제 강연, 유공자 표창 및 인터뷰, 축하공연 등 다양하고 풍성한 즐길거리 마련

[아시아경제 박종일 기자] 관악구(구청장 박준희)가 7일부터 9일까지 3일간 유튜브, SNS 등 온라인플랫폼을 활용한 '관악구 사회적경제 한마당'을 개최한다.

관악 사회적경제통합지원센터에서 기획·개최하는 이번 행사는 코로나19로 어려워진 경제 여건 속에서 사회적 경제인의 자긍심을 고취, 기업 간 격려 및 응원을 통해 위기를 함께 극복하기 위해 마련됐다.

행사는 7일 오전 9시 축사 및 유공자 표창으로 이루어지는 사회적경제 기념식을 시작으로 사회적경제 강연, 축하공연 등 다양한 프로그램으로 구성, '관악사경' 및 '라이브 관악' 유튜브 채널을 통해 온라인으로 시청할 수 있다.

사회적경제 강연은 ▲사회적경제기본법 안내(동작신현 주세운 과장) ▲사회적경제와 돌봄(주식회사 어울림 김수정 대표) ▲사회적경제기업의 금융(서울협동조합지원센터 강민수 센터장) ▲사회주택을 통한 기업공간 안정화(서봄부모협동조합 정두영 이사장) ▲지역주치의 제도와 의료사협(늘품약국 박상원 대표약사) 총 5개 분야의 주제를 다루며, 8일 오전 9시 유튜브 채널에 업로드 한다.

마지막 날에는 축하공연으로 퓨전국악 등 4개 팀의 공연 및 토크를 진행, 오후 6시30분부터 2시간 동안 유튜브 라이브 방송을 통해 누구든지 실시간으로 시청할 수 있다.

박준희 구청장은 “유례없는 감염병 확산으로 모두가 어려움을 겪고 있는 시기에 함께 위기를 헤쳐 나가고, 코로나19를 극복할 수 있도록 응원하는 자리를 마련했다“며 “이번 행사를 통해 사회적경제인들이 서로 격려하고 함께 즐길 수 있는 기회가 되길 바라며, 앞으로 경제가 다시 활성화돼 지역의 균형발전에 기여할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.

