[아시아경제 금보령 기자] 이오플로우 이오플로우 294090 | 코스닥 증권정보 현재가 50,500 전일대비 6,000 등락률 +13.48% 거래량 3,678,482 전일가 44,500 2020.12.03 15:34 장중(20분지연) 관련기사 이오플로우, 국내 최초 웨어러블 인슐린 펌프 ‘이오패치’ 임상시험 완료[e공시 눈에 띄네] 코스닥-20일이오플로우, 주가 4만 7050원.. 전일대비 -4.08% close 가 국내 최초로 웨어러블 인슐린 패치형 펌프 임상시험을 완료했다는 소식에 급등했다.

3일 오후 3시12분 이오플로우 주가는 전거래일 대비 12.58%(5600원) 상승한 5만100원을 기록했다.

이오플로우는 '이오패치'의 임상시험을 완료했다고 이날 밝혔다. 이오패치는 국내 최초 웨어러블 인슐린 패치 펌프다. 삼성서울병원, 서울아산병원에서 지난해 12월부터 지난 7월까지 제1형 당뇨인들을 대상으로 이오패치 착용 전 4주와 착용 후 4주를 비교해 안정성과 유효성을 평가했다.

이오플로우 측은 "임상시험 결과 이오패치가 혈당 관리에 어려움이 있는 당뇨인의 혈당 관리에 효과적인 것으로 나타났다"고 설명했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr