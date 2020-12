곡성군, 여성가족부 주관 아이돌봄 서비스 ‘전국 최우수 기관’ 선정

[곡성=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 곡성군이 여성가족부가 주관하는 ‘2019년 전국 아이돌봄 서비스제공기관 평가’에서 최우수기관으로 선정됐다고 3일 밝혔다.

이번 평가는 전국 아이돌봄 서비스제공기관 222개소를 대상으로 진행됐다. 지난해에 추진한 사업성과 서비스 제공 실적, 아이 돌보미 활동 등 4개 영역 12개 지표에 대해 면밀하게 검토한 결과 곡성군은 모든 영역에서 고루 높은 점수를 받으며 최우수기관으로 선정됐다.

아이돌봄 지원사업은 맞벌이 등으로 양육 공백이 발생한 가정의 만 3개월 이상 ~ 만 12세 이하 아동을 대상으로 돌봄서비스를 제공하는 사업이다. 민선 7기 곡성군은 일과 가정 양립지원 확대라는 공약을 내걸고 아이돌봄서비스 본인부담금 추가 지원을 시행 중이다.

군 관계자는 “아이돌봄서비스 수요가 지속해서 증가하고 있다. 질 높은 아이돌봄서비스 체계를 구축해 양육의 균형을 이루는 데 도움이 되도록 하겠다”고 밝혔다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr