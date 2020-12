SK E&S 임원인사 단행‥유정준 부회장·추형욱 사장 '투톱 체제'

[아시아경제 박소연 기자] SK E&S가 3일 기존 에너지 사업의 '안정'과 신에너지 사업의 '성장'을 주요 골자로 하는 조직개편 및 임원인사를 단행했다.

이번 인사를 통해 2013년 취임 이후 회사의 괄목할 만한 성과를 이끌어낸 유정준 사장이 대표이사 부회장으로 승진하고, 이와 함께 SK㈜ 추형욱 투자1센터장이 새로이 공동 대표이사 사장으로 선임됐다. 유정준 부회장과 함께 투톱(two top) 경영체제를 구축한다. 추형욱 신임 사장은 지난 1일 출범한 SK 수소사업추진단의 단장도 겸임한다.

SK E&S는 도시가스 지주회사로 출발해 국내 민간기업 최초로 천연가스전 개발과 액화·기화 인프라 구축, 운송 및 발전사업에 이르는 LNG밸류체인을 완성한 바 있다. 향후 재생에너지는 물론 에너지솔루션, 수소사업 등 미래 친환경 에너지까지 영역을 확대하는 ‘그린 포트폴리오’를 구축한다는 계획이다.

SK E&S는 이번 인사의 취지에 대해 "기존 LNG 사업의 경쟁력 고도화를 통한 안정적인 수익창출과 더불어 미래 에너지 역량 강화를 통한 제 2의 성장기반을 마련하기 위함"이라고 설명했다.

또한 '그린 포트폴리오' 전략을 바탕으로 SK그룹 RE100 이행의 핵심 수단을 제공하는 등 그룹 내 ESG(환경·사회·지배구조) 선도기업으로 자리매김한다는 계획이다.

SK E&S 관계자는 "미래 에너지 사업 환경과 구도가 광속으로 분화되는 상황에서, 장기적 관점의 CEO 역할 확장을 위해 유정준 대표이사 부회장과 추형욱 신임 대표이사 사장이 함께 SK그룹 EGS 경영의 핵심 역할을 수행하고 수소 등 미래 에너지 사업 혁신을 주도해 나갈 것"이라고 밝혔다.

[SK E&S 임원인사]

◇ 임원 신규 선임

▲ 이재원 전력사업운영본부장

▲ 윤정원 R-Project Group장

▲ 박재덕 Renewables Group장

▲ 장재원 인재육성본부장

▲ 김경태 E-TF 사업담당

◇자회사 대표 선임

▲ 한수미 나래에너지서비스(집단에너지) 대표이사

▲ 류성선 나래에너지서비스(O&M) 대표이사

▲ 류치석 파주에너지서비스 대표이사

▲ 전영준 여주에너지서비스 대표이사

▲ 양영철 영남에너지서비스(구미) 대표이사

▲ 이경남 영남에너지서비스(포항) 대표이사

▲ 김은규 전남도시가스 대표이사

박소연 기자 muse@asiae.co.kr